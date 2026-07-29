Wedau-Wahnsinn: MSV Duisburg verkauft 10.000 Dauerkarten

Das gab es in Duisburg schon lange nicht mehr. Der MSV Duisburg hat am Dienstagabend mitgeteilt, dass für die Saison 2026/27 in der 3. Liga 10.000 Dauerkarten verkauft worden sind - und der Vorverkauf geht weiter. Außerdem läuft seit Montag der Verkauf von Tagestickets. Zu Verkaufsstart bildeten sich lange Schlangen vor dem ZebraShop im Wedaustadion.
Bereits im vergangenen Jahr waren die Zebras auf Rekordjagd. Mit 8.890 Dauerkarten erreichte der Verein einen Höchststand in der 3. Liga. Mit inbegriffen waren hier auch zahlreiche Saisontickets, die erst in der Winterpause erworben wurden, als die Zebras durchaus überraschend auf einem Aufstiegsplatz überwinterten. Rund anderthalb Wochen bevor die neue Spielzeit startet haben die Meidericher nun einen weiteren Meilenstein geknackt.
Mehr als 10.000 verkaufte Dauerkarten gab es an der Wedau noch nicht allzu oft. Der bislang historische Rekord liegt bei rund 12.200 Tickets, die in der Bundesliga-Saison 2007/08 an den Fan gebracht werden konnten. Mit dem noch fortdauernden Verkauf und einer möglicherweise sehr guten Platzierung zum Jahresende könnte im kommenden Winter ein weiterer Run auf die Karten ausgelöst werden, sodass womöglich gar der Rekord aus vergangenen Zeiten in der Bundesliga geknackt werden könnten.
Entsprechend begeistert äußerte sich der MSV auch in den Vereinsmedien: "ZEHNTAUSEND!!! Meidericher Mädchen & Jungs haben sich ihr Saison-Ticket 2026/27 gesichert. Heiß wie Frittenfett auf die neue Saison, watt", schrieben die Zebras dort. Ein Blick in den Ticketshop der Duisburger bestätigt diese Aussage nur. Für das erste Heimspiel gegen den SV Meppen (Samstag, 8, August, 14 Uhr, FuPa-Liveticker) stehen die Blöcke 3, 4,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, L, M und N unmittelbar vor "ausverkauft".
In der abgelaufenen Saison sahen im Schnitt 22.956 Zuschauer die Spiele der Zebras. Mehr waren es nur in der Vizemeister-Saison 1963/64 (28.733), sowie in den Jahren 2005/06 (25.192) und 2007/08 (25.041). Da spielten die Zebras jeweils erstklassig. Auch in der 2. Bundesliga kamen durchschnittlich selten mehr als 13-14.000 Zuschauer ins Wedaustadion. Die aktuelle Entwicklung zeigt, welchen Stellenwert der Verein in der Stadt und bei seinen Fans wieder erreicht hat. Der MSV ist wieder cool und der Wahnsinn von der Wedau geht in die nächste Runde.