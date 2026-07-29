Wedau-Wahnsinn: MSV Duisburg verkauft 10.000 Dauerkarten Der MSV Duisburg hat am späten Dienstagabend die 10.000ste Dauerkarte für die Saison 2026/27 verkauft. von Marcel Eichholz · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der MSV zieht die Fans ins Stadion. – Foto: Arno Wirths

Das gab es in Duisburg schon lange nicht mehr. Der MSV Duisburg hat am Dienstagabend mitgeteilt, dass für die Saison 2026/27 in der 3. Liga 10.000 Dauerkarten verkauft worden sind - und der Vorverkauf geht weiter. Außerdem läuft seit Montag der Verkauf von Tagestickets. Zu Verkaufsstart bildeten sich lange Schlangen vor dem ZebraShop im Wedaustadion.

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