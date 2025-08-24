Wedau-Wahnsinn : Angepeitscht vom 12. Mann und eigener "Geilheit"

Nach 23 Minuten gab es in der Begegnung zwischen dem MSV und dem SSV Ulm den ersten Gänsehautmoment. Nach einer starken Balleroberung von Christian Viet flankte der in den Strafraum und fand die Stirn von Alexander Hahn. Der Kapitän traf per Kopf zum 1:0 und marschierte schnurstracks zur Auswechselbank, um seinen Jubel einem Mitspieler zu widmen. Er reckte das Trikot mit der Nummer sieben in die Höhe. Das gehört eigentlich Jakob Bookjans, doch der Mittelfeld-Stratege der Duisburger fällt noch mehrere Monate aus, nachdem er sich im Auswärtsspiel in Regensburg eine schwere Unterschenkelverletzung zugezogen hatte.

"Es war sehr emotional. Ali und ich haben eine sehr gute Verbindung und es zeigt auch den tollen Zusammenhalt in der Mannschaft. Es hat mich sehr gefreut", erklärte Bookjans nach dem Abpfiff der Partie. Mit eingegipstem Bein und auf Krücken verfolgte er das Spiel von der Tribüne, was gar nicht so einfach war. "Es war ganz schwer, bei so einem emotionalen Spiel ruhig zuzuschauen. Die Jungs haben gefightet und sich am Ende belohnt – da will man natürlich dabei sein", gestand er.

Wedau-Wahnsinn bringt den Sieg

Doch das war längst noch nicht alles. Nach dem Platzverweis von Dennis Borkowski kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Meidericher nach der Pause eine schwierige Phase zu überstehen. Mitte der zweiten Halbzeit kippte die Begegnung wieder in Richtung der Hausherren, die zunächst beinah von einem Missverständnis in der Ulmer Defensive profitierten, dann scheiterte Patrick Sussek zweimal denkbar knapp. Elias Löder gelang aus dem Nichts der Ausgleich für Ulm. Was dann folgte, ist mit Worten kaum zu beschrieben.

Auf einmal war der MSV wieder da, drückte, presste und übernahm die vollständige Kontrolle. Gleichzeitig erhoben sich die Zuschauer und peitschten ihr Team unablässig nach vorn. "Die Fans haben uns nach vorne gepeitscht. Sie sind ganz klar der 12. Mann. Das haben wir heute ganz extrem gemerkt. Es ist unglaublich hier im Stadion und macht einfach Spaß", beschrieb Hahn das zuvor gesehene. "Es war ein Sieg des Willens. Dieser Teamspirit hat uns ausgezeichnet. Egal ob es 1:1 stand oder wir in Unterzahl waren, wir haben immer an uns geglaubt. Wir sind so gut, wir können alles packen", betonte er weiter.

Pure Ekstase in der Nachspielzeit

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Kontrahenten. Immer wieder wurde es gefährlich, doch die klareren Chancen konnte der MSV auf seiner Seite verbuchen. Simon Symalla setzte seinen Distanzschuss knapp über den Querbalken (86.), der eingewechselte Thilo Töpken machte es in der vierten Minute der Nachspielzeit besser. "Der Ball wird zu mir verlängert, ich lasse einen Gegner aussteigen, schiebe ihn nochmal auf meinen linken Fuß und schiebe ihn dann in die lange Ecke rein. Es war ein super Gefühl", schilderte der Angreifer, wie er seinen Siegtreffer wahrgenommen hat.

In diesem Moment brachen alle Emotionen auf den Rängen aus, die in so einer Situation nur vorstellbar sind. Es war eine brachiale Lautstärke, die zum besten Saisonstart in der Duisburger Drittliga-Historie passte. "Wir sind vom Team her einfach geil", brachte es Töpken auf den Punkt. Der MSV ist wieder da, der MSV ist eine Einheit. Was die Zukunft bringt? Das weiß niemand, aber: "Wenn ich nachts schlafen geh', träum ich von den Zebras im Europacup...".