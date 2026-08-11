Wecks trifft weiter, Vorwärts bleibt makellos und Bokeloh punktet

Der zweite Spieltag liefert die nächsten Geschichten: Jan-Hendrik Wecks rettet Freren mit seinem fünften Saisontor einen Punkt gegen die Weiße Elf und führt die Torjägerliste an. Vorwärts Nordhorn II marschiert mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel weiter, während Aufsteiger Bokeloh beim 0:0 gegen Bad Bentheim seinen ersten Bezirksliga-Punkt einfährt. Mehr Fakten als Flanken - der zweite Spieltag im Überblick.

Vorwärts II bleibt makellos - Suddendorf wartet weiter auf den ersten Sieg

Die Zweitvertretung des SV Vorwärts Nordhorn hat ihren perfekten Saisonstart fortgesetzt und beim Aufsteiger SV Suddendorf-Samern mit 3:0 gewonnen.

Philipp Hecht brachte die Gäste bereits nach 13 Minuten per Kopf in Führung. Lange blieb es beim knappen 1:0, ehe der gerade erst eingewechselte Malte Boomhuis mit einem direkten Freistoß auf 2:0 erhöhte (78.). Constantin Alexandru Olteanu setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt. Damit steht Vorwärts II nach dem 4:1 gegen Concordia Emsbüren bei sechs Punkten aus zwei Spielen. Suddendorf-Samern bleibt nach dem 0:0 zum Auftakt in Langen bei einem Zähler.

Bokeloh erkämpft sich ersten Bezirksliga-Punkt