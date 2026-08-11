Wecks trifft weiter, Vorwärts bleibt makellos und Bokeloh punktet

Der zweite Spieltag liefert die nächsten Geschichten: Jan-Hendrik Wecks rettet Freren mit seinem fünften Saisontor einen Punkt gegen die Weiße Elf und führt die Torjägerliste an. Vorwärts Nordhorn II marschiert mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel weiter, während Aufsteiger Bokeloh beim 0:0 gegen Bad Bentheim seinen ersten Bezirksliga-Punkt einfährt. Mehr Fakten als Flanken - der zweite Spieltag im Überblick.
Vorwärts II bleibt makellos - Suddendorf wartet weiter auf den ersten Sieg
Die Zweitvertretung des SV Vorwärts Nordhorn hat ihren perfekten Saisonstart fortgesetzt und beim Aufsteiger SV Suddendorf-Samern mit 3:0 gewonnen.
Philipp Hecht brachte die Gäste bereits nach 13 Minuten per Kopf in Führung. Lange blieb es beim knappen 1:0, ehe der gerade erst eingewechselte Malte Boomhuis mit einem direkten Freistoß auf 2:0 erhöhte (78.). Constantin Alexandru Olteanu setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.
Damit steht Vorwärts II nach dem 4:1 gegen Concordia Emsbüren bei sechs Punkten aus zwei Spielen. Suddendorf-Samern bleibt nach dem 0:0 zum Auftakt in Langen bei einem Zähler.
Bokeloh erkämpft sich ersten Bezirksliga-Punkt
Der SV Bokeloh ist mit einem 0:0 gegen den SV Bad Bentheim in seine Bezirksliga-Saison gestartet. Bei Temperaturen um 30 Grad und auf schwierigem Geläuf entwickelte sich eine intensive, umkämpfte Partie, in der klare Torchancen lange Mangelware blieben.
➡️ Interview mit Frank Gerdelmann
Die beste Gelegenheit für den Aufsteiger hatte Niels Alsmeier Mitte der zweiten Halbzeit, scheiterte jedoch am Bentheimer Schlussmann. In der Schlussphase erhöhte Bokeloh noch einmal den Druck, auch Gerd Schabos verpasste den möglichen Siegtreffer knapp.
Am Ende steht für den Aufsteiger gegen den erfahrenen Bezirksligisten aus Bad Bentheim der erste Punkt der neuen Saison.
Freren lässt Chancen liegen - Wecks trifft doppelt
Die SG Freren musste sich im ersten Heimspiel der Saison trotz deutlicher Feldvorteile mit einem 2:2 gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn begnügen. Jan-Hendrik Wecks brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), ehe Kerhad Jasem noch vor der Pause ausglich (39.).
Nach dem Seitenwechsel drehte Pascal Rode die Partie zunächst zugunsten der Nordhorner (74.). Nur drei Minuten später antwortete Wecks per Kopf zum 2:2-Endstand. Frerens Trainer Sascha Wald haderte anschließend vor allem mit der Chancenverwertung: Seine Mannschaft habe genügend Möglichkeiten gehabt, um die Partie für sich zu entscheiden.
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Für Jan-Hendrik Wecks läuft der Saisonstart derweil glänzend: Mit nun fünf Treffern nach zwei Spieltagen führt der Frerener die Torschützenliste der Bezirksliga an.
Das war Teil 3 unseres zweiten Spieltags in der Bezirksliga Weser-Ems 3.
Noch nicht genug Bezirksliga? Dann könnt ihr Teil 1 und Teil 2 natürlich jederzeit noch einmal nachlesen. Dort findet ihr alle bisherigen Spiele, Geschichten und Fakten des Spieltags.
Mehr Fakten als Flanken - ich bleibe für euch am Ball.
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