Weckruf in der Pause SC Blieskastel-Lautzkirchen: Niederlage nach eigenem Abseitstor

Spitzenreiter SV Merchweiler hat durch den 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim SC Blieskastel-Lautzkirchen seinen Vorsprung auf Verfolger SG Marpingen-Urexweiler bis zum Sonntag auf sieben Punkte ausgedehnt. Dabei siegte das Team von Trainer Björn Klos erst 48 Stunden zuvor den Landesligisten SSV Pachten in einem Sparkassen-Saarlandpokalspiel mit 7:0 (3:0). "Jeder Bundesligist würde sich über dieses Pensum beschweren. Deshalb wussten wir, dass wir hier irgendwie durchkommen mussten. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut, den Weckruf gab es dann in der Pause und der hat gewirkt", sagte der Trainer nach dem Spiel auf dem Kunstrasenplatz an der Florianstr. Sein Gegenüber Daniel Ruschmann haderte mit der Schiedsrichterleistung. "Wenn das vermeintliche Abseitstor gezählt hätte, wären wir mit einem Vorsprung in die letzten vierzig Minuten und sie hatten das Mittwoch-Spiel in den Beinen. Aber wir machen wieder einen individuellen Fehler und lassen einen Elfmeter zu, deshalb sehen sie ganz oben und wir spielen gegen den Abstieg", sagte der Blieskasteler Spielertrainer. Den ersten Merchweiler Treffer erzielte Moritz Schwindling, es war sein 15. Saisontreffer. David Jostock legte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 55. Minute das 0:2 nach und sorgte somit für den Endstand. "Wir hatten nach dem 2:0-Sieg in Rohrbach eine gute Phase, müssen aber weiter Punkte sammeln", sagte Ruschmann abschließend. Am letzten Spieltag in diesem Jahr, der gleichzeitig der Abschluss der Vorrunde darstellt, empfängt Merchweiler am Sonntag, 13. November um 14.30 Uhr den SV Hellas Bildstock auf seinem Kunstrasenplatz, der SC Blieskastel-Lautzkirchen spielt bereits am Tag zuvor um 14.30 Uhr bei der FSG Schiffweiler-Landsweiler im dortigen Mühlbachstadion. Merchweiler wartet nun am Sonntag bei der Auslosung zum Viertelfinale im Sparkassen-Saarlandpokal ein attraktives Los. Da Merchweiler außer dem Ligakonkurrenten FC Hellas Bildstock (der am Dienstag um 19 Uhr den Regionalligisten FC Homburg empfängt) der einzige Landesligist ist, stehen die Chancen auf ein Heimspiel ziemlich hoch.