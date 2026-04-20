„Weckruf“ genutzt: Siegburg schlägt Königsdorf nach Rückstand klar

Siegburg jubelt dank einer starken Aufholjagd gegen Königsdorf. – Foto: Lucy Neuber

Der Siegburger SV 04 bestätigt seine Topform aus den vergangenen Wochen auch im Heimspiel gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf und bleibt Ligaprimus SV Bergisch Gladbach 09 weiter dicht auf den Fersen. Dabei zeigten die Gäste in der ersten Hälfte einen starken Auftritt und führten zur Pause mit 1:0, durch ein starkes Comeback im zweiten Durchgang hält der Favorit den Dreier schlussendlich aber in Siegburg. Cheftrainer Alexander Otto spricht nach Spielende von zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten, während Königsdorf-Coach Takahito Ohno die Qualität des Gegners lobend hervorhebt.

„Wir haben heute verdient verloren, allerdings kann ich meinen Jungs keine Vorwürfe machen. Sie haben alles gegeben, Siegburg war am Ende aber eine Nummer größer als wir. Das müssen wir akzeptieren“, fällt der 30-jährige Übungsleiter ein klares Fazit. Die Partie habe dabei jedoch zwei unterschiedlich geprägte Halbzeiten gehabt, wie Ohno erklärt: „Wir haben in der ersten Halbzeit gut verteidigt. Siegburg hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir hatten durch unsere Kontor gute Chancen“, blickt der Trainer auf den ersten Spielabschnitt zurück, an dessen Ende der Außenseiter durch einen Treffer von Top-Knipser Noah Kurmali gar mit 1:0 führte.

Nachdem TuS BW Königsdorf zuletzt erstmals in dieser Mittelrheinliga-Spielzeit drei aufeinanderfolgende Siege gelungen waren, geht der Tabellenzehnte gegen den Favoriten aus Siegburg nun leer aus. Nach starkem Beginn reichte den Hausherren schlussendlich eine überragende zweite Hälfte, um das Spiel zu drehen und einen deutlichen Erfolg zu verbuchen. Königsdorf-Chefcoach Takahito Ohno, der einst selbst unter seinem Gegenüber Alexander Otto spielte, lobt im Anschluss allen voran die Qualitäten des Aufstiegsanwärters, kann zugleich seiner Elf aber auch einiges positives abgewinnen:

Individuelle Fehler brechen Königsdorf das Genick

Nach dem Wiederbeginn kippte die Begegnung dann jedoch schnell zugunsten des Gastgebers: Leo Camara und Oliver Gawenda brachten Siegburg mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten mit 2:1 auf die Siegerstraße (55./57.), ehe Tom Schnörpel (77.) und Alexander-Tackie Sai (85.) in der Schlussphase für klare Verhältnisse sorgten. Zwar verkürzte TuS-Torjäger Kurmali mit seinem 14. Saisontreffer anschließend zum 2:4 (88.), nur fünf Minuten darauf markierte Siegburg-Joker Schnörpel ebenfalls per zweitem Tagestreffer den 5:2-Endstand (90+3.).

Aus Sicht von Ohno zwar eine beeindruckende Qualität des Kontrahenten, die Gegentore seien aber nicht vollends unvermeidbar gewesen: „In der zweiten Halbzeit hat Siegburg mehr dominiert, haben durch eine Ecke den Führungstreffer erzielt. Am Ende haben wir uns dann durch individuelle Fehler noch zwei Gegentore gefangen. Gegen Siegburg dürfen wir solche Fehler nicht machen, die haben sie dann eiskalt ausgenutzt“, schlussfolgert der Gästecoach.

Auch sein Gegenüber und alter Weggefährte Alex Otto hat zwei unterschiedliche Gesichter seiner Mannschaft gesehen: „In der ersten Halbzeit war es das erwartet zähe Geduldsspiel. Obwohl wir mehr vom Spiel hatten, haben uns ihre Nadelstiche über Konter und Unterschiedspieler Kurmali das Leben extrem schwer gemacht. Wir waren in den ersten 45 Minuten schlichtweg zu behäbig, einen Schritt zu langsam und haben die taktischen Vorgaben nicht konsequent auf den Rasen gebracht“, blickt der 41-Jährige kritisch auf den ersten Durchgang seiner Mannschaft zurück. Für die Aufholjagd seiner Mannen nach dem Seitenwechsel hat der Übungsleiter dann viel Lob übrig: „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann aber eine klasse Reaktion gezeigt und ein völlig anderes Gesicht an den Tag gelegt. Im direkten Vergleich zum ersten Abschnitt war das eine Top-Leistung, mit der wir das Spiel gedreht und uns den Sieg am Ende auch redlich verdient haben“, resultiert Otto und schlussfolgert: „Manchmal braucht es eben diesen Weckruf, um die nötige Schärfe in die Aktionen zu bekommen.“

Siegburg fährt mit breiter Brust nach Hohkeppel

Durch das Happy End fährt der Siegburger SV den fünften Ligasieg in Serie ein und hält den Rückstand auf Ligaprimus Bergisch Gladbach bei fünf Zählern. Der Vorsprung auf Verfolger SV Eintracht Hohkeppel beträgt nach wie vor einen Zähler, weshalb das direkte Duell am kommenden Wochenende besonders brisant werden dürfte. Durch die Erfolgsserie der vergangenen Wochen dürfte die Otto-Elf jedoch voller Selbstbewusstsein nach Hohkeppel waren und gewillt sein, den klaren 4:0-Erfolg auf dem Hinspiel zu bestätigen. Und auch Königsdorf bekommt es am nächsten Spieltag mit einem direkten Tabellennachbarn zutun: Im Heimspiel empfangen die Blau-Weißen den punktgleichen Aufsteiger SSV Bornheim.