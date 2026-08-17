Weckhoven startet mit einem 17:1 Kantersieg gegen die DJK Gnadental 2

Sieben Tore für den BVW von Neuzugang Kai Liedtke – Foto: Ralf Schmidt

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Andre Horst, ein erfahrener Schiri in der Kreisliga.

Gut besucht bei traumhaftem Wetter ging es in das erste Liga Pflichtspiel der Saison 2026/2027 für den BV Weckhoven.

Keine zwei Minuten später war es wieder Tim Augscheller erneut nach einem Freistoß, doch Keeper Cengihan Salih parierte stark.

Bereits vier Minuten nach Anpfiff hat Tim Augscheller die Chance zum 1:0 nach einem Freistoß, doch der Ball geht knapp am Tor vorbei.

Weckhoven bald im Minutentakt mit Großchancen.

Kai Liedtke aus knapp 15 Meter trifft leider nur den Außenpfosten.

Das Spiel geht nur auf ein Tor und zwar auf das von der DJK.

Dann in Minute 14 ist es endlich soweit, und der BV geht mit 1:0 in Führung. Torschütze ist Tim Augscheller nach einem Pass von Louis Skrobotz.

Zwei Minuten später wird es richtig gut. Ein perfektionistischer Angriff! Leon Bräutigam aus der IV per doppeltem Doppelpass. Erst auf Louis Skrobotz, dann auf Kai Liedtke, Leon Bräutigam bleibt dann eiskalt vor dem Kasten und erhöht zum 2:0.

Weckhoven erhöhte den Druck und spielte weitere Großchancen heraus.

22. Spielminute wird es kurios und die DJK erreicht den Anschlusstreffer zum 2:1.

Max Niemann wird in der Aktion am Kopf getroffen und bleibt liegen. Gnadental mit 2 Schüssen, die geblockt werden, dann mit dem 3 Schuss erfolgreich. Philip Hambloch mit dem Klärungsversuch ins eigene Tor.

Weiter gehts,...

Weckhoven lässt den Ball immer besser laufen und die DJK weiss zwischenzeitlich gar nicht, was sie machen soll.

Spielminute 28., Max Niemann mit einer perfekten Hereingabe auf Niclas Vossen, dieser braucht nur noch den Fuß zum 3:1 hinhalten.

Fünf Minuten später war es Kai Liedtke, der den Ball per Direktannahme locker über den Keeper hebt und zum 4:1 erhöhte.

Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Tobias Wollesen nochmal eine Großchance, doch Keeper Cengihan Salih parierte ganz sicher.

Die letzten Minuten der ersten Halbzeit laufen, Louis Skrobotz wieder mit einem starken Solo auf der rechten Seite, spielt den Ball flach auf Kai Liedtke und dieser erhöht zum 5:1.

Pausenpfiff 45+5

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