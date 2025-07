Wechselte nach Garmisch-Partenkirchen: Solleder erklärt Peißenberg-Abschied

Unverhofft kommt oft. Dieses deutsche Sprichwort trifft auch auf Philipp Solleder zu. Ursprünglich ging der 23-Jährige davon aus, wie auch in den Jahren zuvor mit dem TSV Peißenberg demnächst in die Vorbereitung auf die bevorstehende Spielzeit in der Kreisliga einzusteigen. Dann aber klingelte das Telefon.

Am anderen Ende: Arne Albl. Der Fußballerchef des 1. FC Garmisch-Partenkirchen fragte nach, ob bei Solleder grundsätzlich Interesse an einem Probetraining bestünde. Solleder sagte zu und zeigte sich vom ersten Augenblick an begeistert von den Bedingungen bei dem Klub aus dem Werdenfels. Und so verliert der Kreisligist aus der Marktgemeinde eine seiner Führungskräfte und den stärksten Offensivspieler. Solleder hingegen ergreift ohne Zögern die Chance, künftig in der Landesliga Fußball zu spielen.

Der Verein sucht bevorzugt ehrgeizige Fußballer aus der Region mit Entwicklungspotenzial. Bislang stießen mit den beiden Murnauern Lukas Pfefferle und Patrick Ceroveci lediglich zwei Kicker dazu, die dieses Anforderungsprofil erfüllen. Doch das ist zu wenig, um Abgänge wie die von Maximilian Heringer (Karriereende) oder Florian Langenegger (zum FC Penzberg) qualitativ aufzufangen. Obendrein waren die Außenbahnen beim Landesligisten zuletzt immer ein wenig das Sorgenkind.

Auch Raisting war an Solleder interessiert

Nach dem Vorspielen war dann ziemlich schnell klar, wohin die Reise für Solleder gehen würde. Nicht zum SV Raisting, der ebenfalls Interesse bekundet hatte, sondern in das Werdenfelser Land, wo das Stadion am Gröben, das, ummantelt von Alpspitze und dem Waxensteinmassiv, beinahe schon kitschig schön eingebettet liegt. Solleder zeigte sich beeindruckt von seinem neuen Umfeld. „Qualitativ etwas ganz anderes“, hat er festgestellt. „Es macht Spaß, wenn du von jedem Spieler etwas lernen kannst.“ Und natürlich winkte auch die höhere Spielklasse mit ihren Reizen. „Landesliga ist schon interessant“, räumt der 23-Jährige ein.

Berührungsängste hatte Solleder aufgrund des zuvorkommenden und freundschaftlichen Umgangs seitens der künftigen Kollegen keine. „Alle haben sich vorgestellt, ich bin sofort top aufgenommen worden.“ Damit war freilich auch der Ehrgeiz des Peißenbergers geweckt. Solleder bekennt, dass beim TSV Peißenberg in der abgelaufenen Runde „einige den Spaß am Fußball verloren“ hätten. Ein Urteil, das auch ihn selbst trifft. „Weil es einfach nicht gelaufen ist“, so der 23-Jährige. Der Experte für Standardsituationen spricht von „vielen Kleinigkeiten“ die in Peißenberg nicht mehr gepasst hätten.

Jetzt aber wartet auf ihn eine neue Herausforderung. „Ich will mich beim FC beweisen, auf Spielzeit kommen und mich durchsetzen“, verkündet Solleder selbstbewusst. Dass in Garmisch-Partenkirchen mit Markus Ansorge auch der Trainer neu ist, ordnet der Kicker als „möglichen Vorteil“ ein. Letztlich aber müsse jeder Fußballer so oft wie möglich hundertprozentige Leistung abrufen, damit er zum Zuge kommt. Und der Anfang ist gemacht: Zum Saisonstart bei der 2:4-Niederlage in Grünwald wurde Solleder zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Im selben Team wie sein Cousin

Der Abschied aus Peißenberg ist ihm eigenem Bekunden nach nicht leicht gefallen. Für das Team könnte es ohne ihn und den bis mindestens Winter verletzt ausfallenden Johannes Jungmann in der Kreisliga neuerlich schwierig werden. Aber er habe den Entschluss für sich persönlich gefasst. „Ich muss diese Chance jetzt nutzen“, betont er. Für die Landesliga, aber auch für einen Kindheitstraum. Der sieht vor, einmal mit Moritz Müller in einer Mannschaft zu spielen. Der FC-Torjäger ist Solleders Cousin. Jetzt schließt sich also der Kreis.