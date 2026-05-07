Wechselt im Sommer der nächste Aplerbecker nach Rhynern?

Diskau (rechts) wechselt wohl nach Rhynern. – Foto: Imago Images

Der 20-jährige Keanu Diskau, seit Sommer 2024 Leistungsträger beim ASC 09 Dortmund (58-Oberliga-Einsätze), hat gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" bestätigt, dass er den Verein im Sommer verlassen wird. Im zweiten Jahr in Folge wählte FuPa den jungen Verteidiger in die Top 20-Oberliga-Youngster, die über kurz oder lang den Sprung in die Regionalliga schaffen werden.

Ob dies zur kommenden Saison gelingt, dürfte vom Saisonausgang des aktuellen Ligarivalen SV Westfalia Rhynern abhängen. Denn Diskau, der trotz seines jungen Alters bereits Stärken eines Führungsspielers besitzt (Zweikampf, Kopfball, Aufbauspiel und Kommunikation), wird Ex-Aplerbeck-Coach Marco Stiepermann sowie Teamkollege Lars Warschewski zum Aufstiegskonkurrenten folgen, so die Informationen der Ruhr Nachrichten.

Aktuell gilt seine volle Konzentration jedoch noch dem ASC, dem er seit knapp fünf Wochen fehlt. Eine Leistenzerrung im Training setzte ihn drei Ligapartien außer Gefecht. Zuletzt reichte es nur für zwei Kurzeinsätze. Der frühere langjährige Lippstädter Junioren-Spieler brennt auf sein Startelf-Comeback und möchte sich unbedingt mit dem Aufstieg verabschieden.