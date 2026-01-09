Güner wird mit einem Wechsel in die Türkei verbunden. – Foto: Profilbild

Wechselt Güner zu Galatasaray Istanbul? Mit seinen Toren hat Can Armando Güner im Finale entscheidend zur U17-Meisterschaft der Borussen beigetragen. Seit Tagen gibt es Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel zu Galatasaray Istanbul. In Gladbach ist noch kein Angebot eingegangen, Indizien für einen Transfer gibt es dennoch.

Eigentlich würde sich Can Armando Güner gerade mit der U19 von Borussia Mönchengladbach auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Beim Training am Mittwoch hätte es zum 18. Geburtstag in der Kabine sicher reichlich Glückwünsche der Teamkollegen gegeben. Güner fehlt jedoch seit dem Trainingsauftakt, offiziell hat er sich beim Verein krankgemeldet.

Ablöse im siebenstelligen Bereich steht im Raum Möglicherweise, um parallel einen sofortigen Wechsel in die Türkei über die Bühne zu bringen? Darüber gibt es zumindest zahlreiche Berichte. Neben türkischen Medien schreibt auch „Bild“ über einen bereits feststehenden Transfer des Gladbach-Talents, von einer Ablösesumme in Höhe von einer Million Euro ist die Rede.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte Borussia am Donnerstag mit, dass es bislang keine Gespräche mit den Verantwortlichen von Galatasaray Istanbul gegeben habe. Entsprechend sei kein Angebot eingegangen, der Transfer stehe demnach nicht unmittelbar vor dem Abschluss, dazu braucht es zwingend die Zustimmung Borussias. Güners Vertrag in Gladbach läuft im Sommer aus, dem Offensivspieler liegt seit einiger Zeit ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. In Gladbach soll sich der 18-Jährige in den Augen der Verantwortlichen weiter in Ruhe entwickeln, eine unmittelbare Aussicht auf die regelmäßige Teilnahme am Profitraining gibt es für Güner nicht – auch, weil der im bisherigen Saisonverlauf nicht überzeugt hat.