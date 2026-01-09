Wechselt Güner zu Galatasaray Istanbul?

Eigentlich würde sich Can Armando Güner gerade mit der U19 von Borussia Mönchengladbach auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Beim Training am Mittwoch hätte es zum 18. Geburtstag in der Kabine sicher reichlich Glückwünsche der Teamkollegen gegeben. Güner fehlt jedoch seit dem Trainingsauftakt, offiziell hat er sich beim Verein krankgemeldet.
Möglicherweise, um parallel einen sofortigen Wechsel in die Türkei über die Bühne zu bringen? Darüber gibt es zumindest zahlreiche Berichte. Neben türkischen Medien schreibt auch „Bild“ über einen bereits feststehenden Transfer des Gladbach-Talents, von einer Ablösesumme in Höhe von einer Million Euro ist die Rede.
Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte Borussia am Donnerstag mit, dass es bislang keine Gespräche mit den Verantwortlichen von Galatasaray Istanbul gegeben habe. Entsprechend sei kein Angebot eingegangen, der Transfer stehe demnach nicht unmittelbar vor dem Abschluss, dazu braucht es zwingend die Zustimmung Borussias.
Güners Vertrag in Gladbach läuft im Sommer aus, dem Offensivspieler liegt seit einiger Zeit ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. In Gladbach soll sich der 18-Jährige in den Augen der Verantwortlichen weiter in Ruhe entwickeln, eine unmittelbare Aussicht auf die regelmäßige Teilnahme am Profitraining gibt es für Güner nicht – auch, weil der im bisherigen Saisonverlauf nicht überzeugt hat.
Borussia setzt in der Offensive derzeit voll auf Eigengewächs Wael Mohya – eine Tatsache, die auch Güner registriert haben dürfte.
Ein möglicher Wechsel zu Galatasaray könnte ihm den zunächst vermeintlich leichten Weg in den Profifußball bescheren – verbunden wäre der Wechsel sicherlich mit einem üppigen Gehalt für einen jungen Spieler.
Nachbessern wird Borussia ihr eigenes Angebot nach Informationen unserer Redaktion nicht. Und so deutet einiges darauf hin, dass sich Gladbach in den kommenden Tagen erstmals mit einem Angebot von Galatasaray auseinandersetzen wird.
