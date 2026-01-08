Wechselt dieser Altona-Keeper in die Oberliga?

Der Vorjahres-Aufsteiger SC Vorwärts/Wacker Billstedt spielt in der Oberliga Hamburg eine solide Saison und überwintert mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf Rang zehn. Im Januar deutet sich ein spannender Transfer an, denn nach Informationen von FuPa steht Torhüter Mauro Alcaraz vor einem Wechsel zu Vorwärts-Wacker.

Der 32-jährige Argentinier kam 2020 zum FC Süderelbe und spielte zuvor in Spanien und seiner Heimat. Bei Süderelbe, dem ETSV Hamburg und auch bei seinem aktuellen Klub Altona 93 kam er zwar immer wieder in der Oberliga zum Einsatz, den Status der Nummer eins hat er bislang aber noch nicht erreicht. Das soll sich mit dem Wechsel zu Vorwärts-Wacker ändern. Beim Regionalliga-Aufsteiger Altona blieb er in der laufenden Spielzeit ohne Liga-Einsatz, dafür stand er zweimal im Lotto-Verbandspokal Hamburg zwischen den Pfosten.

Einen Stammtorhüter hat der Oberligist übrigens nicht: Martinique Leon Hoffmann hütete einmal, Sebastian Majewski neunmal und Vincent Artur Schick zehnmal das Tor. Schon in der vergangenen Saison teilte dieses Trio die Einsätze untereinander auf.

Übriges: Der SC Vorwärts/Wacker Billstedt von der Generalabsage aller Spiele und der Hallenturniere in Hamburg ebenfalls betroffen, da der Ostbek-Hallenzauber genauso ausfällt wie das Testspiel gegen den TSV Sasel. Am 16. Januar steht das Testspiel gegen den SV Drochtersen/Assel an - vielleicht ja mit Keeper Alcaraz im Aufgebot.

____

____

____

