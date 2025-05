Wechselt Christoph Rech jetzt von Türkgücü München zum TSV Landsberg?

Dank eines Doppelpacks von Maxi Berwein gewinnt der TSV Landsberg in Nördlingen. Auf der Tribüne dabei: Christoph Rech. Um ihn ranken sich Gerüchte um ein Engagement am Lech.

Landsberg – Als Alex Schmidt, der Trainer des TSV Landsberg, am Samstag so gegen 18 Uhr in Nördlingen in den Mannschaftsbus einstieg, hatte er so richtig gute Laune. Und das lag nicht nur an einem genauso verdient wie hart erkämpften Sieg seiner Mannschaft.

Schmidt freut sich für seinen Ex-Klub Dynamo Dresden – Maxi Berwein trifft erneut doppelt