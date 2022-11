Wechselspiele im Gersthofer Tor Nach fünf Niederlagen in Folge will der Landesligist gegen den FC Memmingen II seinen Negativlauf stoppen

TSV Gersthofen - FC Memmingen II (Fr, 19.30 Uhr)

Im Abschlusstraining hat Hildmann einen ganz anderen Zug festgestellt, als das vor dem Auswärtsspiel in Sonthofen der Fall war, wo der TSV mit 1:7 das Fell über die Ohren gezogen bekam. Neben den Dauerverletzten Daniel Senft, Fabian Bühler und Florian Gai fehlen Tonias Hildmann (Urlaub), Oktay Yavuz (krank), Niklas Kratzer und Torhüter Jürgen Engelleiter (verletzt). Der Posten zwischen den Pfosten bereitet Hildmann am wenigsten Sorgen: „Wenn wir auf jeder Position so gut bestückt wären, würden wir uns in ganz anderen Regionen der Tabelle bewegen.“ Mit Niklas Gordy und Nico Hopfenzitz hat er zwei weitere Keeper der Extraklasse zur Verfügung. Für den 23-jährigen Gordy spricht in so einem wichtigen Spiel gegen den Abstieg die Erfahrung und die Nervenstärke. Außerdem brennt Gordy darauf, sich gegen seinen ehemaligen Verein zu beweisen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Stefan Heger, der für den FC Memmingen über 300 Regionalliga-Spiele absolviert hat. „Ich hätte aber auch absolut keine Bauchschmerzen, Hopfenzitz zu bringen“, hält Hildmann große Stücke von dem 19-jährigen Schlussmann, der vor Saisonbeginn von den A-Junioren des TSV Schwaben Augsburg kam: „Nico ist ein großes Torwarttalent.“

Mit einem Erfolg beim TSV Gersthofen könnten die jungen Memminger weitere Punkte zwischen sich und die Abstiegszone bringen. Mit zuletzt vier ungeschlagenen Spielen in Serie wurde der Abstand auf passable sechs Zähler ausgebaut. „Wir haben uns die Möglichkeit geschaffen, mit einem guten Tabellenstand in die Winterpause zu gehen", appelliert Trainer Besim Miroci an seine Jungs, die Einsatzfreude und gute Mentalität auch in den letzten drei Partien in diesem Kalenderjahr hochzuhalten. Mit Gersthofen können ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf auf Distanz gehalten werden. Aus dem Kader ist der Einsatz von Kapitän Musa Youssef fraglich. „Ansonsten sind wir ziemlich komplett, es wollen alle spielen“, bieten sich Miroci Alternativen. Zuletzt sammelten Oktay Leyla und Jakob Gräser aus dem Bayernliga-Kader nach ihren Verletzungspausen Spielpraxis. Beim 1:1 gegen Erkheim musste Gräser allerdings wieder vorzeitig raus, nachdem er einen Schlag auf das gerade wieder genesene Knie bekommen hatte. (oli/ass) Lokalsport Labo