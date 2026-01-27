Wechselspiele bei Blau-Weiß Zorbau: "Wir wollen unter die ersten Fünf"

Im Kader des SV Blau-Weiß Zorbau hat es im Winter wieder so manche Veränderung gegeben. Drei Akteure haben den Oberliga-Absteiger verlassen, vier Spieler sind im Gegenzug neu zum Kader von Rüdiger Hoppe gestoßen. Vor allem in der Offensive haben sich die Zorbauer nominell verstärkt.

"Das war quasi ein Tauschgeschäft", sagt Zorbaus Sportlicher Leiter Ioannis Karageorgos mit Blick auf die Erdmann-Verpflichtung: "Wir sind davon überzeugt, dass uns Max mit seinen Qualitäten sofort weiterhelfen kann." Dies deutete der Angreifer bereits im ersten Testspiel an: Beim 8:2-Erfolg über den TSV Leuna schnürte Erdmann einen Doppelpack. Zum Spielerprofil:

Mit Max Erdmann und Eric Nicodemus begrüßen die Blau-Weißen zwei Angreifer, die ihren Torriecher in den vergangenen Jahren häufiger unter Beweis stellen konnten. Der 23-jährige Erdmann etwa steht für den SV Dessau 05 in der laufenden Saison bei sieben Scorerpunkten in 13 Partien. Im Gegenzug zu Branden Stelmak, der nach nur einem halben Jahr zu den Dessauern zurückkehrte , wechselte nun Erdmann nach Zorbau.

Ebenfalls in die Kategorie "sofortige Verstärkung" fällt Eric Nicodemus. In der Hinrunde war der 25-Jährige im Dress des VfB Merseburg an sechs Treffern beteiligt. Nun erhofft man sich in Zorbau einiges vom Offensivmann, der in seiner besten Saison (2023/24) beeindruckende 25 Treffer und zehn Vorlagen für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen sammelte. "Wir wissen, was der Junge kann. Er ist eine absolute Bereicherung", betont Karageorgos und ergänzt: "Während wir Max als klaren Stürmer sehen, wollen wir Eric etwas variabler einsetzen." Zum Spielerprofil:

>> Eric Nicodemus

Zwei Talente wissen in der Mannschaft zu überzeugen

Ebenfalls für den Offensivbereich eingeplant ist Leonard Hein. Der 18-Jährige kommt aus der U19 des Halleschen FC nach Zorbau, spielte zuvor auch im Nachwuchs von RB Leipzig. "Er trainiert schon seit längerer Zeit bei uns mit und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist flink, schnell auf der Außenbahn und ist sofort konkurrenzfähig, auch wenn er zuletzt für längere Zeit nicht gespielt hat", erklärt Karageorgos - nicht zuletzt nach den positiven Eindrücken samt eines Treffers gegen Leuna. Zum Spielerprofil:

>> Leonard Hein

Ebenfalls bereits im ersten Testspiel in der Torschützenliste verewigt hat sich Luis Campbell. "Von ihm bin ich ehrlich gesagt sehr überrascht", verrät Karageorgos. Der 18-Jährige - Sohn von Zorbaus Co-Trainer Robert Campbell - lief zuletzt für die A-Junioren der SG Rotation Leipzig auf. "Luis hat gegen Leuna sofort überzeugt und ist aufgetreten, als hätte er nie etwas anderes getan. Er ist auf jeden Fall eine Option für die Abwehr - und weil er variabel ist sowohl für die rechte als auch für die linke Seite", erklärt der Sportliche Leiter. Zum Spielerprofil:

>> Luis Campbell

Sportlicher Leiter gibt ein Ziel für die Rückrunde aus

Nötig wurden die Verpflichtungen, weil sich auch auf der Seite der Abgänge etwas getan hatte. Neben Dessau-Rückkehrer Stelmak werden auch Elisio Silva (nach Portugal zurückgekehrt) und Anass Hatim (aus gesundheitlichen Gründen) nicht mehr für den Verbandsligisten auflaufen. "Wir wollen alle Positionen, so gut es geht, doppelt besetzen. Darum sind wir noch einmal tätig geworden", unterstreicht Karageorgos. Zu den Spielerprofilen:

>> Branden Stelmak

>> Elisio Silva

>> Anass Hatim

Einhergehend sind die Transfers auch mit einem sportlichen Ziel für den Tabellensiebten. "Der Klassenerhalt ist das eine, aber wir wollen die Saison so weit oben wie möglich beenden", sagt der Sportliche Leiter und führt aus: "Wir sind in der Hinrunde gut gestartet, haben dann aber ein paar Spiele unnötig verloren, weil wir zu leichtsinnige Tore kassiert haben. Diese Fehler wollen wir in der zweiten Saisonhälfte abstellen. Wir wollen unter die ersten Fünf."