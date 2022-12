Wechselrevolution in England und Frankreich? Kurzzeitwechsel möglich? --- "FuPa INTERNATIONAL"

Wie englische Medien - vornehmlich der Guardian - berichteten, kann es ab der nächsten Saison in England zu einem neuen Wechselmodus kommen. In der Premier League (und gemäss dem Bericht möglicherweise auch in der französischen Ligue 1 und der MLS in den USA) soll es dann möglich sein, kurzfristig ein- und auszuwechseln.

Grund soll der Schutz der Spieler bei Kopfverwechslungen sein.

Laut Guardian soll die Premier League das IFAB schriftlich aufgefordert haben, dieses System ab Sommer zu testen.

Spieler mit Kopfverletzungen und Verdacht auf Gehirnerschütterung könnten durch das kurzzeitige auswechseln eine längere medizinische Untersuchung und Betreuung "geniessen".

Es gibt dann zwei Optionen: der ausgewechselte Spieler könnte nach der Behandlung wieder eingewechselt werden oder aber, sollte die Verletzung schwerwiegender sein, durch den bisherigen Kurz-Eingewechselten dauerhaft ersetzt werden.

In England sind die Planungen am weitesten, der Antrag wird aber auch von der MLS und der Ligue 1 unterstützt und mitgetragen.

Im Frühjahr soll es demnach zu einer Entscheidung kommen.