Wechselperiode Sommer endet am 31. August 2025: Das ist zu beachten

Die aktuelle Sommer-Wechselperiode läuft am 31. August 2025 um 23:59 Uhr ab. Damit für dich und deinen Verein alles reibungslos klappt, hier die wichtigsten Punkte zu den Spielberechtigungen:



Prüfe die Pflichtspielberechtigungen

Kontrolliere die Spielberechtigungslisten oder die Spielerliste im DFBnet. Achtung: Der Antragstatus „Genehmigt/Beendet“ bedeutet nicht automatisch ein sofortiges Pflichtspielrecht.

Vereinswechsel rechtzeitig beantragen

Bis spätestens 31.08.2025 (23:59 Uhr) kannst du Vereinswechsel im DFBnet beantragen. Nur dann ist bei fristgerechter Abmeldung und Zustimmung ein sofortiges Spielrecht möglich. Nach dem 31.08.2025 gestellte Anträge unterliegen den Wartefristen der Spiel- und Jugendordnung.



Internationale Vereinswechsel

Wenn du bis zum 31.08.2025 einen internationalen Wechsel beantragst, bekommst du in der Regel sofort ein Spielrecht. Zu beachten: Später gestellte Anträge bedeuten meist eine Spielberechtigung erst ab dem 01.01.2026.



Nachträgliche Freigaben und Nachweise zur Entschädigungszahlung

Nachweise, die bis 31.08.2025 (23:59 Uhr) eingehen, können anerkannt werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Antragseingangs im DFBnet oder per Mail/Post – nicht die Einigung zwischen den Vereinen oder die Überweisung.



Zu beachten: Dem aufnehmenden Verein muss der Nachweis zur nachträglichen Freigabe vorliegen bzw. er muss die Entschädigung gemäß Spiel-/Jugendordnung bereits überwiesen haben.



Zusendung der nachträglichen Freigabe/des Nachweises bitte an pass@flb.de oder über das DFBnet-Postfach an pass@flb.evpost.de (bis 31.08.2025 (23:59 Uhr).

Weitere Anträge auch nach dem 31.08. möglich

Erstausstellungen, Zweitspielberechtigungen (bis 15.04.2026 gültig für die Saison 2025/26) oder vorzeitige Freigaben im Herren-/Frauenbereich kannst du auch nach Ende der Wechselperiode beantragen.