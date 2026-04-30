Wechselkracher beim FC Fürth: Kim Naas ersetzt Jan Gebhardt

Fürth. Als Aufsteiger spielt der FC Fürth bislang eine starke Saison in der Gruppenliga. Nach 29 Spieltagen rangiert die Elf von Trainer Ralf Ripperger auf dem vierten Platz, Relegationsplatz zwei (Dersim Rüsselsheim) ist nur vier Punkte entfernt. Erst am Sonntag untermauerten die Rot-Weißen beim 6:0 gegen den FC Alsbach ihre Ambitionen.Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat Angreifer Jan Gebhardt mit bislang 20 Toren und zwölf Assists.
Umso überraschender kam die Mitteilung über Gebhardts bevorstehendes Karriereende. Gleichwohl nannte der 35 Jahre alte Routinier, der in der B- und A-Jugend durchgehend auf Ober- oder Bundesliganiveau spielte, in einer Vereinsmitteilung gute Gründe für seinen Entschluss. „Für mich war immer wichtig, irgendwann selbstbestimmt aufhören zu können. Auf einem Niveau, auf dem ich noch einen echten Impact habe, und nicht, weil ich aufhören muss.“ Und genau dieser Moment sei jetzt erreicht. Zugleich versprach er, alles dafür tun zu wollen, um die gemeinsamen Ziele noch zu erreichen. „Bis Ende Mai oder optional auch bis in den Juni hinein.“ Heißt im Klartext: Die Relegation und ein möglicher Aufstieg wären für Gebhardt der perfekte Ausklang der Karriere.
Dort hinterlässt er eine große Lücke, die durch einen jüngeren Torjäger gestopft werden soll. Am Dienstag präsentierte der FC mit Kim Naas (27) nämlich bereits den Nachfolger. Wie Gebhardt war auch Naas in der Vergangenheit (unter anderem) in Günterfürst aktiv, im Kreis Bergstraße machte er sich bei der SG Wald-Michelbach (2018 bis 2020 und 2024 bis 2026) einen Namen. In der laufenden Saison bringt er es bisher auf 22 Tore und elf Assists.
„Ich will der Mannschaft weiterhelfen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam erfolgreich sein“, skizziert er auf der Fürther Instagramseite seine Ziele mit dem neuen Club. Und er verspricht: „Ich werde immer alles geben – und bin überzeugt, dass wir zusammen viel erreichen können.“