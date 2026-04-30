Wechselkracher beim FC Fürth: Kim Naas ersetzt Jan Gebhardt Ein erfahrener Torjäger geht, ein gestandener Goalgetter kommt +++ Der ambitionierte Gruppenligist FC Fürth hat einen namhaften Ersatz für Routinier Jan Gebhardt gefunden. von Christopher Frank · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die Vorentscheidung im Fürther Gruppenliga-Derby (Hinspiel): Jan Gebhardt (Dritter von rechts) trifft zur 3:2-Führung des FC, der am Ende mit 4:2 die Nase gegen den SV (links Nils Eckstein) vorn hatte. – Foto: Dagmar Jährling (Archiv)



Fürth. Als Aufsteiger spielt der FC Fürth bislang eine starke Saison in der Gruppenliga. Nach 29 Spieltagen rangiert die Elf von Trainer Ralf Ripperger auf dem vierten Platz, Relegationsplatz zwei (Dersim Rüsselsheim) ist nur vier Punkte entfernt. Erst am Sonntag untermauerten die Rot-Weißen beim 6:0 gegen den FC Alsbach ihre Ambitionen.Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat Angreifer Jan Gebhardt mit bislang 20 Toren und zwölf Assists.

Umso überraschender kam die Mitteilung über Gebhardts bevorstehendes Karriereende. Gleichwohl nannte der 35 Jahre alte Routinier, der in der B- und A-Jugend durchgehend auf Ober- oder Bundesliganiveau spielte, in einer Vereinsmitteilung gute Gründe für seinen Entschluss. „Für mich war immer wichtig, irgendwann selbstbestimmt aufhören zu können. Auf einem Niveau, auf dem ich noch einen echten Impact habe, und nicht, weil ich aufhören muss.“ Und genau dieser Moment sei jetzt erreicht. Zugleich versprach er, alles dafür tun zu wollen, um die gemeinsamen Ziele noch zu erreichen. „Bis Ende Mai oder optional auch bis in den Juni hinein.“ Heißt im Klartext: Die Relegation und ein möglicher Aufstieg wären für Gebhardt der perfekte Ausklang der Karriere.





In der laufenden Saison kommt Kim Naas bislang auf 22 Tore Sie führte den gebürtigen Erbacher über den TSV Günterfürst, Viktoria Griesheim, Waldhof Mannheim und den SV Darmstadt 98 (Jugend) sehr schnell in die Regionalliga (ein Einsatz für den SV 98), später dann in die Verbands- (ET Wald-Michelbach) und Hessenliga (SpVgg Neu-Isenburg), ehe er über Gruppenligist Kickers Obertshausen im Sommer 2025 schließlich beim FC Fürth landete.

Dort hinterlässt er eine große Lücke, die durch einen jüngeren Torjäger gestopft werden soll. Am Dienstag präsentierte der FC mit Kim Naas (27) nämlich bereits den Nachfolger. Wie Gebhardt war auch Naas in der Vergangenheit (unter anderem) in Günterfürst aktiv, im Kreis Bergstraße machte er sich bei der SG Wald-Michelbach (2018 bis 2020 und 2024 bis 2026) einen Namen. In der laufenden Saison bringt er es bisher auf 22 Tore und elf Assists.