Wechselhafte Leistung reicht zum Sieg

Nach der Niederlage im Derby bei Haunsheim hoffte man auf eine Reaktion der Mannschaft.

Von Beginn an zeigte man diese auch und erspielte sich einige Chancen. Alexander Nusser markierte die Führung (1:0, 16. Minute). Wenig später wurde nach Steilpass der Ball von Nusser durchgelassen und Thomas Bilz startete in den Strafraum, lies einen Verteidiger aussteigen und traf überlegt (2:0, 26.). Die Gäste versuchten es mit schnellen Bällen in die Spitze. Aber außer eine Aktion, die Julian Berger durch frühes Rauslaufen zunichtemachte, kamen sie nicht wirklich gefährlich vors Tor. Alexander Nusser erhöhte mit seinem 20. Saisontor, quasi mit dem Pausenpfiff, nach Steilpass von Yannik Riß auf 3:0 (45.).