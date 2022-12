Wechselgerüchte um Jamil Siebert Der an Viktoria Köln ausgeliehene Innenverteidiger hat sich beim Drittligisten zu einer wichtigen Kraft entwickelt.

Warum nicht auch mal nach den Sternen greifen? Und so ist in diesen Tagen das Gerücht aufgekommen, Jamil Siebert habe das Interesse von der AS Rom und Englands Premier-League-Rückkehrer Nottingham Forest geweckt.

Im „Kicker“ wird der Siebert-Berater mit den Worten zitiert: „Die Klubs haben sich gemeldet und sich über die vertragliche Situation erkundigt.“ Interessant – auf Anfrage unserer Redaktion konnte man sich zumindest beim Klub aus der italienischen Hauptstadt nicht an einen derartigen Vorgang erinnern.

Aber möglich ist natürlich alles. Und Gottes Wege und die von Fußballern mitunter unergründlich. Gleichwohl kam diese Wendung dann doch ein wenig überraschend bei einem Spieler, der in der 3. Liga Spielpraxis sammeln soll, weil er bei seinem Stammverein in der Zweiten Liga noch nicht für tauglich befunden wird, zumindest Innenverteidiger Nummer drei zu sein. Im vergangenen Sommer war Siebert bei Fortuna Düsseldorf so weit weg von einem Stammplatz, dass eine erneute Leihe im Prinzip alternativlos war.

Dass man aber was in dem gebürtigen Düsseldorf sieht, zeigt sich alleine an seiner Vertragssituation. Der Kontrakt mit dem 20-Jährigen wurde bis 2025 verlängert. So hat sich Fortuna abgesichert – entweder er entwickelt sich in der Landeshauptstadt weiter oder man lässt ihn für eine entsprechende Summe ziehen.

Tatsächlich entwickelt sich Jamil Siebert eine Klasse tiefer bei Viktoria Köln gut. Er ist dort zu einer wichtigen Kraft gereift. Siebert spielt seit 2010 für die Fortuna und schaffte im vergangenen Jahr den Sprung in den Profikader. In der 3. Liga kommt er in dieser Spielzeit auf 14 Einsätze, drei Gelben Karten und einem Tor.

In Düsseldorf zeigt man sich überrascht über die aktuellen Spekulationen. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt Sportdirektor Christian Weber: „Von unserer Seite gibt es da eigentlich keinen neuen Stand zu vermelden. Jamil hat nach wie vor einen Vertrag bei uns, wir haben eine Leihe bis zum Ende der Saison mit Viktoria Köln verabredet, die mit Sicherheit auch Bestand haben wird. Ansonsten habe ich diese Dinge auch mehr aus der Presse entnommen, als das es persönlich an mich herangetragen wurde.“