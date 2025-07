Wechselgerüchte: Rot-Weiss Essen soll mit Vincent Vermeij einig sein

Zuletzt ging es beim Niederländer bergauf, er hat derzeit keine Beschwerden und hat auch in den Testspielen seine Treffer erzielt. Doch geht er auch in den Pflichtspielen der anstehenden Saison für die Rheinländer auf Torejagd?

Vermeij hält sich bedeckt

Zuletzt hatte sich der 30-Jährige zu den Wechsel-Gerüchten um seine Person geäußert. „Im Kopf bin ich voll bei Fortuna und weiß, dass viele Sachen im Hintergrund passieren. Da wird natürlich gesprochen und es kommt in den Medien so rüber, als wenn da ganz viel ist. Ich kriege da weniger von mit“, sagte Vermeij vor einigen Tagen und betonte zu den Berichten seines möglichen Abschieds aus Düsseldorf: „Man kann nicht immer alles glauben, was geschrieben wird.“