Wechselfehler? SC Idar legt Einspruch gegen Spielwertung ein

In Unterzahl drehte der FV Diefflen am Mittwochabend die Partie beim SC Idar-Oberstein, entschied nach einem erneuten Platzverweis letztlich knapp mit 3:2 den Keller-Kracher der Oberliga knapp für sich. Doch nun droht dem Team aus dem Saarland der Verlust der Spielwertung. Denn der FV hat sechs mal ausgewechselt, wie auch dem Liveticker bei FuPa zu entnehmen ist. Das ist ein Wechsel mehr, als eigentlich erlaubt ist. Der SC Idar-Oberstein hat daher verkündet, gegen die Wertung des Spiels vorzugehen. Dies teilte der Verein unter anderem auf den sozialen Medien mit.
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In der Mitteilung des Vereins heißt es: "Grund hierfür ist, dass nach Auswertung der vorliegenden Videoaufnahmen festgestellt wurde, dass seitens des Gegners insgesamt sechs Auswechslungen vorgenommen wurden. Laut geltendem Regelwerk sind jedoch lediglich fünf Wechsel zulässig."
Bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Diefflen erstmals, Maximilian Kolodziej kam für Max Huber ins Spiel. In der 69. Minute betrat Chris-Peter Haase, der 20 Minuten später zum 3:1 treffen sollte, für Fabian Poß das Spielfeld. In der 81. Minute kamen Niklas Allenfort und Gianluca Rinchiuso für Fabian Scheffer und Julian Kern rein. Ehe in der Nachspielzeit, vermutlich um Zeit von der Uhr zu nehmen, Kantaro Onishi und Steven Groß für Nico Theisinger und Tim Heintz das Feld betraten. Was wiederum insgesamt sechs Wechsel waren.
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Wie die Partie nun gewertet wird, entscheidet sich nun am grünen Tisch. Das Fehlverhalten scheint eindeutig zu sein und ist wohl auch mit Videos belegbar. Dem FV Diefflen droht der Verlust der Spielwertung. Möglich ist, dass dem SC Idar-Oberstein auch die drei Punkte übertragen werden, womit der SC Idar-Oberstein auf 31 Punkte kommen und auf einen Nichtabstiegsplatz springen würde.
Ungeachtet dessen müssen beide Teams weiter punkten, um auf den Klassenerhalt hoffen zu können. Für den FV Diefflen steht am Sonntag das Saar-Derby gegen den SV Auersmacher an. Der SC Idar hat am Samstag den FC Emmelshausen-Karbach zu Gast.