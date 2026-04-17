Wechselfehler? SC Idar legt Einspruch gegen Spielwertung ein FV Diefflen hatte beim 3:2-Erfolg in Idar-Oberstein wohl sechs Spielerwechsel vorgenommen +++ Nun droht dem FV Diefflen ein nachträglicher Punktverlust von Philipp Durillo · Heute, 09:42 Uhr · 0 Leser

Bitter: Der FV Diefflen gewann in Unterzahl das Kellerduell in Idar-Oberstein, dürfte nun aber dennoch die Punkte am grünen Tisch verlieren. – Foto: Oliver Altmaier (Archiv)

In Unterzahl drehte der FV Diefflen am Mittwochabend die Partie beim SC Idar-Oberstein, entschied nach einem erneuten Platzverweis letztlich knapp mit 3:2 den Keller-Kracher der Oberliga knapp für sich. Doch nun droht dem Team aus dem Saarland der Verlust der Spielwertung. Denn der FV hat sechs mal ausgewechselt, wie auch dem Liveticker bei FuPa zu entnehmen ist. Das ist ein Wechsel mehr, als eigentlich erlaubt ist. Der SC Idar-Oberstein hat daher verkündet, gegen die Wertung des Spiels vorzugehen. Dies teilte der Verein unter anderem auf den sozialen Medien mit.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. In der Mitteilung des Vereins heißt es: "Grund hierfür ist, dass nach Auswertung der vorliegenden Videoaufnahmen festgestellt wurde, dass seitens des Gegners insgesamt sechs Auswechslungen vorgenommen wurden. Laut geltendem Regelwerk sind jedoch lediglich fünf Wechsel zulässig."