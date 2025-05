Wechselfehler ordnet Abstiegskampf der Gruppenliga neu

Wetzlar. Als Fabian Glaßl, Trainer der zweiten Mannschaft des FC Ederbergland, im Gruppenliga-Heimspiel gegen den VfB Wetter in der 84. Minute Jannik Schneider einwechselt, ist auf dem Battenberger Fußballplatz wohl noch niemandem bewusst, welche Konsequenz dieser Wechsel hat. Mit Justin Six und Felix Paul hatte Glaßl zuvor bereits zwei Spieler eingewechselt, die bei der 0:4-Niederlage des Verbandsliga-Teams in Pohlheim zum Einsatz kamen. Schneider ist der dritte und somit einer zu viel.