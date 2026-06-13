Wechselfehler mit Folgen

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Nun ist die Entscheidung offiziell: Der TSV Frankenau steigt in die Kreisoberliga Waldeck-Frankenberg auf. Wie die HNA berichtet, wurde das letzte Relegationsspiel gegen den TSV/FC Korbach II durch ein Einzelrichterurteil mit 3:0 für Frankenau gewertet.

Auslöser der Entscheidung war ein Wechselfehler der Korbacher. Der TSV/FC hatte bei seinem sportlich klaren 7:1-Erfolg vier Spieler eingesetzt, die zuvor auch im letzten Saisonspiel der ersten Mannschaft in der Gruppenliga auf dem Platz gestanden hatten. Zulässig gewesen wären nach den Bestimmungen lediglich zwei Akteure. Damit verliert Korbach II den auf dem Rasen bereits gesicherten Klassenerhalt und muss in die Kreisliga A absteigen.

Für Frankenau nimmt die Relegation damit eine unerwartete Wendung. Nach der deutlichen Niederlage hatte sich der Verein zunächst auf ein weiteres Jahr in der A-Liga eingestellt, darf nun aber doch den Sprung in die Kreisoberliga feiern. Der Aufstieg ist der nachträgliche Lohn einer starken Saison, auch wenn die Entscheidung letztlich am grünen Tisch fiel.