Wechselbad der Gefühle in Obereisesheim, SC Michelbach/Wald mit 7:0

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
FSV Schwaigern II – GSV Eibensbach abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
TSV Talheim 1895 – Sportfreunde Lauffen II abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
TGV Dürrenzimmern – SV Leingarten 2:6
Ein torreicher Nachmittag, der ganz im Zeichen von Robin Guldi stand! Die Gäste aus Leingarten legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der 3. Minute durch Guldi in Führung. Zwar hielt Dürrenzimmern durch Mats Zetzsche (26.) zunächst dagegen, doch die Offensivkraft des SV Leingarten war an diesem Tag nicht zu bändigen. Guldi krönte seine Leistung mit einem Dreierpack (3., 39., 54.), während David Behnam (21., 69.) und Niklas Werner (59.) das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Der späte Treffer von David Noel Hutzenlaub (74.) war lediglich Ergebniskosmetik in einer einseitigen, aber leidenschaftlich geführten Partie.
SV Schluchtern – SGM MassenbachHausen 2:3
Ein hochemotionales Duell vor 150 Zuschauern, das erst in der letzten Minute entschieden wurde! In einer packenden ersten Halbzeit drehte Moritz Rokitte (24., 45.) die Führung der Gäste durch Beat Fischer (22.) und sorgte für großen Jubel im Lager des SV Schluchtern. Doch die Wende kam in der 55. Minute: Nach einem Foulspiel sah Pascal Baan die Gelb-Rote Karte, und Fischer verwandelte den fälligen Elfmeter zum Ausgleich. In Unterzahl kämpfte Schluchtern aufopferungsvoll, wurde aber in der 90. Minute eiskalt erwischt, als Paul Rücker den Siegtreffer für die SGM markierte. Ein dramatisches Finale, das an Intensität kaum zu überbieten war.
SGM NordHeimHausen – SC Ilsfeld 1:3
Der SC Ilsfeld bewies in dieser Begegnung den längeren Atem und eine hohe Effizienz vor dem Tor. Elias Ziegler (42.) brachte die Gäste kurz vor der Pause auf Kurs, bevor Daniel Stoldt (58.) und Chris Fackler (68.) im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse sorgten. Die SGM NordHeimHausen steckte zwar nie auf und kämpfte mit viel Herz um den Anschluss, doch der Treffer von Aykut Yaramaz (90.+2) kam in der Nachspielzeit zu spät. Ein verdienter Erfolg für die Gäste, die in den entscheidenden Momenten die nötige Entschlossenheit zeigten.
Spvgg Heinriet – TSV Cleebronn abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SV Heilbronn am Leinbach – VfL Brackenheim 2:5
Ein turbulenter Schlagabtausch, bei dem Frank Silvain Teku zum absoluten Matchwinner avancierte. Heilbronn ging durch Erkan Yaylaci (20.) in Führung, doch Teku (27.) antwortete postwendend. In einer wilden Phase kurz vor und nach der Pause blieb die Partie völlig offen, bis Teku mit einem Doppelschlag (68., 71.) seinen Hattrick perfekt machte und die Weichen für Brackenheim auf Sieg stellte. Bouargan Abdelaali (79.) und Luigi Barone (81.) legten in der Schlussphase nach und sorgten für einen deutlichen Auswärtssieg voller Offensivpower.
SC Abstatt – SGM Fürfeld/Bonfeld 1:5
Lange Zeit hielt der SC Abstatt gegen die favorisierte SGM Fürfeld/Bonfeld wacker dagegen. Nach der frühen Führung durch Patrick Harmann (13.) gelang Ionut Junko (44.) kurz vor dem Seitenwechsel der umjubelte Ausgleich. In der zweiten Halbzeit blieb es ein intensives Duell, bis die Gäste in der Schlussviertelstunde einen wahren Offensiv-Wirbelsturm entfachten. Harmann (75.), Kevin Oliveira (78.), Kevin Weigelt (81.) und Sahin Baltalioglu (88.) schraubten das Ergebnis innerhalb weniger Minuten in die Höhe und ließen die Heimelf fassungslos zurück. Ein beeindruckender Endspurt der SGM.
Kreisliga A2:
TSV Löwenstein – VfB Neuhütten 1:4
Ein turbulenter Start vor 100 Zuschauern! Bereits nach vier Minuten brachte Jean-Pierre Löffler die Gäste in Führung, doch Löwenstein antwortete prompt durch Kai Stettner (7.). Das Spiel blieb intensiv, bis der VfB Neuhütten unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch Luca Hammel (46.) erneut zuschlug. Die Hausherren kämpften leidenschaftlich um den Anschluss, doch Löffler (64.) und erneut Hammel in der Nachspielzeit (90.+4) besiegelten den deutlichen Auswärtssieg. Ein hochemotionaler Auftritt der Gäste, die ihre Gelegenheiten konsequent nutzten.
TSV Heinsheim – SV Sülzbach 0:3
Die große Robbie-Häcker-Show in Heinsheim! Vor 75 Zuschauern entwickelte sich zunächst ein zähes Ringen, in dem beide Abwehrreihen wenig zuließen. Nach dem Seitenwechsel brach Häcker jedoch den Bann: Mit einem fulminanten Hattrick (58., 61., 81.) entschied er die Partie fast im Alleingang. Sülzbach agierte in der zweiten Halbzeit mit unbändigem Siegeswillen, während Heinsheim trotz großem Einsatz keine Mittel gegen die Effektivität der Gäste fand. Ein leidenschaftlich erspielter Erfolg für den SV Sülzbach.
SG Bad Wimpfen – SGM Höchstberg/Tiefenbach 4:0
Eine Machtdemonstration der SG Bad Wimpfen vor 110 Zuschauern! Ben Straub (10.) stellte früh die Weichen auf Heimsieg. Die SGM Höchstberg/Tiefenbach versuchte mit viel Herzblut dagegenzuhalten, doch Patrick Steiger (50.) erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. In der Schlussphase krönte Matthias Geiger seine starke Leistung mit einem Doppelpack – erst aus dem Spiel heraus (78.) und schließlich per Handelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3). Ein souveräner Auftritt voller Offensivpower.
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – Spvgg Möckmühl 3:1
Alle Treffer fielen in einer packenden ersten Halbzeit! Nico Schenk (21.) brachte die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn in Front, doch Dennis Balb (29.) glich für Möckmühl postwendend aus. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, da Marvin Marrone (31.) die Hausherren fast im Gegenzug wieder in Führung brachte. Mit dem Pausenpfiff schnürte Schenk (45.) seinen Doppelpack und sorgte für die Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte verteidigte die SGM den Vorsprung mit großer Leidenschaft und ließ keine Zweifel am Heimsieg aufkommen.
TSV Hardthausen – TSV Weinsberg 2:1
Ein intensiver Schlagabtausch, der von hart geführten Zweikämpfen geprägt war. Markus Schuller (30.) und Marco Uhlschmied (45.) sorgten für eine komfortable Pausenführung der Hardthausener. Nach dem Seitenwechsel wurde es hitzig: Kevin Afken (53.) musste nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vorzeitig vom Feld. Trotz Unterzahl bewies Weinsberg enorme Moral und kam durch Steven Schneiders (77.) noch einmal heran. In einer dramatischen Schlussphase rettete Hardthausen den knappen Vorsprung mit unbändiger Entschlossenheit über die Zeit.
TSV Ellhofen 1906 – TSV Duttenberg 0:3
Ein Blitzstart legte den Grundstein für den Erfolg der Gäste. Leon Heichele (2.) schockte die Hausherren bereits in der Anfangsphase. Ellhofen mühte sich redlich und investierte viel Laufarbeit, doch die Durchschlagskraft im Angriffsspiel fehlte. In der Schlussviertelstunde machte Duttenberg den Sack endgültig zu: Tarik Palmar (74.) und Luca Förch (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und sorgten für einen verdienten Auswärtssieg voller taktischer Disziplin.
VfL Obereisesheim – SGM Neudenau/Siglingen 3:3
Was für ein Wechselbad der Gefühle! Die SGM Neudenau/Siglingen schien nach den frühen Toren von Daniel Wolpert (17.) und Marlon Metz (19.) bereits auf der Siegerstraße. Doch Obereisesheim kam durch ein Eigentor (33.) und einen Treffer von Matthias Schmidt (35.) noch vor der Pause zurück. Als Ramazan Aras (48.) das Spiel kurz nach dem Wechsel komplett drehte, schien der Heimsieg greifbar. In einer nervenaufreibenden Schlussphase warf die SGM jedoch alles nach vorne und wurde durch Nico Neumitz (89.) mit dem späten Ausgleich belohnt. Ein packendes Unentschieden, das beide Fanlager atemlos zurückließ.
Kreisliga A3:
SGM Bitzfeld-Schwabbach – TSG Verrenberg 1:1
Ein intensives Duell vor 200 Zuschauern, das von Beginn an unter Strom stand! Die Gäste aus Verrenberg erwischten einen Start nach Maß, als Denny Haspel (7.) die mitgereisten Fans früh jubeln ließ. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Mit viel Herz und Entschlossenheit markierte Mehmet Uguz (17.) den Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein leidenschaftlicher Schlagabtausch, bei dem beide Abwehrreihen alles in die Waagschale warfen, um keinen weiteren Treffer mehr zuzulassen. Ein Unentschieden voller Kampfgeist, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.
TSV Kupferzell – SC Amrichshausen abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
1. FC Igersheim – TSV Dörzbach/Klepsau 4:0
Lange Zeit bissen sich die Igersheimer vor 100 Zuschauern an der massiven Abwehr der Gäste die Zähne aus, doch in der Schlussphase platzte der Knoten gewaltig. Jonas Kiesling (70.) erlöste den Anhang mit dem Führungstreffer und leitete eine furiose Schlussviertelstunde ein. Die Spielfreude der Hausherren war nun nicht mehr zu stoppen: Mj Nocillas (82.) und Christoph Hörner (86.) schraubten das Ergebnis unter großem Beifall in die Höhe. Den Schlusspunkt unter diesen überzeugenden Heimsieg setzte Morris Peppel (90.+1) in der Nachspielzeit. Ein Sieg der Beharrlichkeit und der späten Torlaune.
SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen – SGM Niedernhall/Weißbach abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
TV Niederstetten – VfB Bad Mergentheim abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
SSV Gaisbach – SG Taubertal/Röttingen 1:0
Ein klassischer Arbeitssieg, der den 80 Zuschauern in Gaisbach Geduld und Nervenstärke abverlangte. In einer Partie, in der um jeden Zentimeter Rasen gefightet wurde, schien vieles auf eine torlose Punkteteilung hinauszulaufen. Doch der unbändige Siegeswillen der Hausherren wurde kurz vor dem Ende belohnt: Joel Fuchs (85.) bewies den richtigen Torinstinkt und versenkte den Ball zum viel umjubelten Siegtreffer im Netz. Ein emotionaler Erfolg, der durch pure Entschlossenheit in der Schlussphase gesichert wurde.
SGM Künzelsau-Ingelfingen – SV Harthausen 1970 3:0
Eine souveräne Vorstellung der Hausherren, die von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrem Erfolg aufkommen ließen. Elmedin Zogaj (32.) brachte die Spielgemeinschaft mit viel Übersicht in Führung und sorgte für Sicherheit im eigenen Spiel. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Hunger ungebrochen: Hannes Hornung (60.) erhöhte mit einer leidenschaftlichen Aktion, bevor Ejmad Demaku (90.) pünktlich zum Schlusspfiff den Endstand markierte. Ein Nachmittag voller Spielfreude und taktischer Disziplin, der die Heimfans glücklich nach Hause schickte.
SC Michelbach/Wald – FC Creglingen 7:0
Ein berauschendes Offensiv-Spektakel, das in Michelbach für eine riesige Stimmung sorgte! Kerem Özdemir (20.) eröffnete den Torreigen mit viel Schwung, bevor Yanic Colasuonno (26.) schnell nachlegte. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme: Niklas Meinhold (51., 58.) glänzte mit einem Doppelschlag, bevor Yanic Colasuonno (71.) seinen zweiten Treffer des Tages bejubelte. Niklas Meinhold (73.) machte kurz darauf seinen Dreierpack perfekt, und Lucas Merz (75.) setzte den fulminanten Schlusspunkt unter eine Partie voller Einseitigkeit und purer Offensivkraft. Eine Machtdemonstration, die keine Fragen offen ließ.
