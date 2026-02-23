Wechselbad der Gefühle in Obereisesheim, SC Michelbach/Wald mit 7:0

TSV Löwenstein – VfB Neuhütten 1:4

Ein turbulenter Start vor 100 Zuschauern! Bereits nach vier Minuten brachte Jean-Pierre Löffler die Gäste in Führung, doch Löwenstein antwortete prompt durch Kai Stettner (7.). Das Spiel blieb intensiv, bis der VfB Neuhütten unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch Luca Hammel (46.) erneut zuschlug. Die Hausherren kämpften leidenschaftlich um den Anschluss, doch Löffler (64.) und erneut Hammel in der Nachspielzeit (90.+4) besiegelten den deutlichen Auswärtssieg. Ein hochemotionaler Auftritt der Gäste, die ihre Gelegenheiten konsequent nutzten.

TSV Heinsheim – SV Sülzbach 0:3

Die große Robbie-Häcker-Show in Heinsheim! Vor 75 Zuschauern entwickelte sich zunächst ein zähes Ringen, in dem beide Abwehrreihen wenig zuließen. Nach dem Seitenwechsel brach Häcker jedoch den Bann: Mit einem fulminanten Hattrick (58., 61., 81.) entschied er die Partie fast im Alleingang. Sülzbach agierte in der zweiten Halbzeit mit unbändigem Siegeswillen, während Heinsheim trotz großem Einsatz keine Mittel gegen die Effektivität der Gäste fand. Ein leidenschaftlich erspielter Erfolg für den SV Sülzbach.

SG Bad Wimpfen – SGM Höchstberg/Tiefenbach 4:0

Eine Machtdemonstration der SG Bad Wimpfen vor 110 Zuschauern! Ben Straub (10.) stellte früh die Weichen auf Heimsieg. Die SGM Höchstberg/Tiefenbach versuchte mit viel Herzblut dagegenzuhalten, doch Patrick Steiger (50.) erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. In der Schlussphase krönte Matthias Geiger seine starke Leistung mit einem Doppelpack – erst aus dem Spiel heraus (78.) und schließlich per Handelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3). Ein souveräner Auftritt voller Offensivpower.

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – Spvgg Möckmühl 3:1

Alle Treffer fielen in einer packenden ersten Halbzeit! Nico Schenk (21.) brachte die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn in Front, doch Dennis Balb (29.) glich für Möckmühl postwendend aus. Die Freude der Gäste währte jedoch nur kurz, da Marvin Marrone (31.) die Hausherren fast im Gegenzug wieder in Führung brachte. Mit dem Pausenpfiff schnürte Schenk (45.) seinen Doppelpack und sorgte für die Vorentscheidung. In der zweiten Hälfte verteidigte die SGM den Vorsprung mit großer Leidenschaft und ließ keine Zweifel am Heimsieg aufkommen.

TSV Hardthausen – TSV Weinsberg 2:1

Ein intensiver Schlagabtausch, der von hart geführten Zweikämpfen geprägt war. Markus Schuller (30.) und Marco Uhlschmied (45.) sorgten für eine komfortable Pausenführung der Hardthausener. Nach dem Seitenwechsel wurde es hitzig: Kevin Afken (53.) musste nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vorzeitig vom Feld. Trotz Unterzahl bewies Weinsberg enorme Moral und kam durch Steven Schneiders (77.) noch einmal heran. In einer dramatischen Schlussphase rettete Hardthausen den knappen Vorsprung mit unbändiger Entschlossenheit über die Zeit.

TSV Ellhofen 1906 – TSV Duttenberg 0:3

Ein Blitzstart legte den Grundstein für den Erfolg der Gäste. Leon Heichele (2.) schockte die Hausherren bereits in der Anfangsphase. Ellhofen mühte sich redlich und investierte viel Laufarbeit, doch die Durchschlagskraft im Angriffsspiel fehlte. In der Schlussviertelstunde machte Duttenberg den Sack endgültig zu: Tarik Palmar (74.) und Luca Förch (84.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und sorgten für einen verdienten Auswärtssieg voller taktischer Disziplin.

VfL Obereisesheim – SGM Neudenau/Siglingen 3:3

Was für ein Wechselbad der Gefühle! Die SGM Neudenau/Siglingen schien nach den frühen Toren von Daniel Wolpert (17.) und Marlon Metz (19.) bereits auf der Siegerstraße. Doch Obereisesheim kam durch ein Eigentor (33.) und einen Treffer von Matthias Schmidt (35.) noch vor der Pause zurück. Als Ramazan Aras (48.) das Spiel kurz nach dem Wechsel komplett drehte, schien der Heimsieg greifbar. In einer nervenaufreibenden Schlussphase warf die SGM jedoch alles nach vorne und wurde durch Nico Neumitz (89.) mit dem späten Ausgleich belohnt. Ein packendes Unentschieden, das beide Fanlager atemlos zurückließ.