Wechselbad der Gefühle 3:3 (0:1) Unentschieden trennten sich der SV SCHOTT Jena und der SC 1911 Heiligenstadt am Samstagmittag.

Den besseren Auftakt in das Spiel erwischte Jena. Max Gehrmanns frühzeitiger Treffer wurde aufgrund einer Abseitsposition nicht gewertet (7.). Auf der Gegenseite parierte Torhüter Alexander Glaser zweimal großartig gegen Wilhelm (Doppelaktion, 10.) und bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand. Erneut Max Gehrmann (im 1:1 am TW gescheitert, 18.) und der agile Gregor Kuhn (Kopfball in die Hände des TW, 29.) fanden mit ihren Großchancen den Weg auf den Notizettel. Den Weg ins Tor fand hingegen der Ball vom Heiligenstädter Urgestein Möhlhenrich (Nahdistanz, 33.). Zuvor flankte Heiligenstadt das runde Spielgerät von halbrechter Position in den Jenaer Strafraum und SCHOTT klärte nicht konsequent genug. In der 36. Min. musste Jena erstmals wechseln. Gregor Kuhn verließ verletzungsbedingt das Spielfeld. Nahtlos fügte sich Josias Günnel in die Rolle des linken Verteidigers ein. Am Abend stellte sich die Verletzung von Gregor Kuhn als Schultereckgelenkssprengung heraus. Dem Spieler seien an dieser Stelle die besten Genesungswünsche übersandt! Mit einem 0:1 Rückstand verabschiedete man sich in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang drückte SCHOTT auf das Gaspedal und ging verdient mit 2:1 Führung. Zunächst setzte sich Josias Günnel am linken Flügel durch, bediente Felix Schirmer und dessen Abpraller vollendete Fridolin Schwaiger zum Ausgleich (Distanz 10m, 60.). Kurz darauf war es wieder „Josh“ der sich auf dem linken Flügel durchsetzen konnte und in die Mitte flankte. Im Zentrum schraubte sich Yaser Mohammadi auf 2,20m Flughöhe empor und köpfte unhaltbar zur Führung ein (62.). Spiel gedreht… denkste. Das auch Heiligenstadt einen effektiven Ball spielen kann, zeigte sich in den Minuten 66 und 67. Erst egalisierte Henkel mit seinem Treffer die Jenaer Führung, bevor Derr die Nordthüringer direkt nach dem Wiederanstoß mit 3:2 in Front brachte. In beiden Fällen sah die Hintermannschaft des SV SCHOTT nicht gut aus. Wenn die Defensive einen suboptimalen Tag erwischt, muss die Offensive halt eine Schippe drauf legen. Stoßstürmer Max Gehrmann schnappte seine rechte Schippe und wuchtete das runde Leder aus acht Metern in der 78. Min. über die gegnerische Torlinie. In der zweiten Halbzeit ging es hin und her. Felix Schirmer hatte in der 86. Min sogar den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte mit seinem Abschluss aber an einem Bein der Heiligenstädter Abwehr. Schlussendlich trennten sich die Tabellennachbarn nach 94 Minuten „Auf und Ab“ leistungsgerecht mit 3:3.

Die letzte Partie und zugleich eines der leichtesten Spiele der Hinrunde bestreiten die SCHOTTianer am nächsten Samstag (03.12.22; 14:00 Uhr) im Auswärtsspiel beim Tabellenführer SV 09 Arnstadt.