Wechsel zum Titel-Konkurrenten

Minos Gouras wechselt auf eigenen Wunsch innerhalb der Regionalliga Südwest vom FC 08 Homburg zum Spitzenreiter SGV Freiberg.

Mittelfeldspieler Minos Gouras verlässt den FC Homburg auf eigenen Wunsch. Der 27-Jährige schließt sich ab sofort dem Ligakonkurrenten SGV Freiberg an.

Gouras kam vor einem Jahr vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim nach Homburg. Zuvor lief der Flügelspieler unter anderem für den 1. FC Saarbrücken und den SSV Jahn Regensburg auf. Für unseren FCH absolvierte Gouras bis zuletzt 36 Pflichtspiele und markierte dabei 10 Tore und 6 Vorlagen.