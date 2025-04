Wechsel zum Lokalrivalen: Schonnebeck schnappt sich Niko Bosnjak

Der Kader der SpVg Schonnebeck nimmt zunehmend deutliche Formen an. Nach der Verpflichtung von Moritz Isensee, machte der Oberliga-Spitzenreiter auch den nächsten Transfer dingfest. Niko Bosnjak wechselt in der kommenden Saison vom Liga- und Lokalrivalen ETB Schwarz-Weiß Essen an den Schetters Busch. Der 22-Jährige lief bereits für die Schwalben im Jugendbereich auf.

Schon lange ist klar, dass die SpVg Schonnebeck zur neuen Saison ihr Traumduo Arne Wessels (Borussia Dortmund II) und Conor Tönnies (Fortuna Düsseldorf II) ersetzen muss. Jüngst reihte sich in die schmerzlichen Offensiv-Verluste auch noch Artur Golubytskij (RW Erfurt) ein, zur neuen Saison musste Schonnebeck also reagieren, zumal die Spielvereinigung als aktueller Tabellenführer der Oberliga immer zweigleisig planen muss.

Mit der Verpflichtung von Niko Bosnjak macht der Verein einen wesentlichen Schritt in der Kaderplanung für die kommende Saison. Der Offensivmann glänzt in der laufenden Spielzeit mit 16 Treffern und fünf Vorlagen für den ETB, sammelte in der Saison 2022/23 sogar schon zehn Einsätze auf dem angestrebten Niveau der Regionalliga West – damals noch für die SG Wattenscheid. Bei den Schwalben wird Bosnjak das Trikot mit der Nummer zehn erhalten.

"Wir sind froh, dass wir Niko von einer Rückkehr zu uns überzeugen konnten und er ab Juli wieder unseren Angriff verstärken wird. Er ist ein feiner Techniker, hat Stärken im offensiven Eins gegen Eins, bewegt sich gut in den Räumen der gegnerischen Abwehrreihen und ist durch seinen guten Abschluss immer torgefährlich ohne dabei den besser postierten Nebenmann aus den Augen zu verlieren", schwärmte Sportchef Christian Leben in einer Pressemeldung. "Wenn er in den letzten Jahren gegen uns gespielt hat, hat er uns defensiv stets sehr gefordert. Daher ist es gut, Niko wieder im eigenen Team zu haben."

Direktes Duell Schonnebeck - ETB steht noch aus

Für Bosnjak selbst ist eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. In der A-Jugend lief der Offensivmann schon für die Schonnebecker auf. "Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison wieder das Trikot eines Vereins zu tragen, bei dem ich bereits in der Jugend aktiv war. Es fühlt sich an wie ein Kapitel, das noch nicht vollständig geschrieben war und das ich jetzt mit voller Überzeugung fortsetzen möchte", sagte Bosnjak. "Die Umgebung ist mir vertraut. Ich kenne die Anlage, viele Menschen im Verein und das gesamte Umfeld. Ich bin in diesem Stadtteil aufgewachsen, wohne hier und fühle mich mit dem Verein verbunden."

Pikanterweise könnte er seinem baldigen Verein mit guten Leistungen gehörig die Tour vermiesen. Dem ETB fehlen lediglich fünf Zähler auf den Tabellenführer. Am vorletzten Spieltag (25. Mai, 15 Uhr) kommt es gar zum direkten Aufeinandertreffen. Vielleicht hat Bosnjak also auch selbst ein Wörtchen mitzureden, in welche Liga es in der kommenden Spielzeit für ihn geht.