Wechsel zum FSV Zwickau: Torwart-Talent verlässt Hertha 03 Zehlendorf

Während die laufende Spielzeit auf die Zielgerade einbiegt, wird die kommende Saison schon fleißig geplant. Der FSV Zwickau hat am heutigen Donnerstag seinen ersten Neuzugang für die anstehende Sommerpause vermeldet. Dieser ist in der Regionalliga Nordost kein ganz Unbekannter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FSV Zwickau Official (@fsv.zwickau)

„Wenn wir die Möglichkeit haben, einen U23-Torhüter zu verpflichten, der aktuell bereits in der Liga spielt, in dem wir großes Entwicklungspotenzial sehen und der eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen hat, finde ich, dass der FSV Zwickau für ihn der nächste richtige Schritt in seiner Karriere ist", so Lenk weiter.

In Zwickau wird Kühn Benjamin Leneis ersetzen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und nicht verlängert wird. Der junge Neuzugang wird sich dann mit Lucas Hiemann um den Platz im Tor der Schwäne streiten.

Weitere Abgänge beim FSV Zwickau

Neben Leneis verlassen sieben weitere Spieler den FSV Zwickau am Saisonende. Die auslaufenden Verträge von Yannic Voigt, Lloyd Addo Kuffour, Felix Schlüsselburg, Rene Rüther, Luis Klein und Leon Asseth werden allesamt ebenfalls nicht verlängert. Zudem hängt Kapitän Mike Könnecke im Sommer die Fußballschuhe an den Nagel. Verabschiedet werden sie beim letzten Heimspiel gegen Chemie Leipzig am 11. Mai.