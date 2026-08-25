Wechsel zum FC Augsburg: 1860 München verliert Mittelfeldtalent Vertrag bis 2030 von Michel Guddat/Marco Blanco Ucles · Heute, 12:27 Uhr · 0 Leser

Loris Husic wechselt vom TSV 1860 München zum FC Augsburg. – Foto: FC Augsburg

Der TSV 1860 München gibt ein weiteres Talent ab: Mittelfeldspieler Loris Husic wechselt zum FC Augsburg. Dort soll er in der U23 Spielpraxis sammeln.

Der Abschied hatte sich bereits seit Tagen angedeutet, nun ist er offiziell: Loris Husic verlässt den TSV 1860 München noch in dieser Transferperiode. Wie der FC Augsburg am Montagabend (24. August) bekanntgab, wechselt das 18-jährige Mittelfeldtalent zu den Fuggerstädtern und unterschreibt dort einen langfristigen Vertrag bis 2030. Zu den genauen Wechselmodalitäten äußerten sich beide Vereine nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Löwen eine Ablösesumme erhalten – allerdings nicht die Spielbetriebs-GmbH, sondern die vorinsolvente KGaA, in der die Profirechte des TSV 1860 München gebündelt waren.

Loris Husic verlässt 1860 München und wechselt zum FC Augsburg Husic wurde im österreichischen Kufstein geboren und durchlief komplett die Nachwuchsabteilung der Sechzger. Der 1,89 Meter große zentrale Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Saison bereits fünfmal in der 3. Liga für 1860 zum Einsatz. In der laufenden Spielzeit absolvierte er bislang drei Partien in der Regionalliga Bayern – darunter auch beim 2:2 gegen die U23 seines künftigen Arbeitgebers FC Augsburg. Auch international hat sich Husic empfohlen: Mit Österreichs U17-Nationalmannschaft gewann er bei der U17-Weltmeisterschaft 2025 in Katar die Silbermedaille. Aktuell gehört er zudem zum Kader der österreichischen U18-Auswahl, für die er bereits zwei Länderspiele bestritten hat.