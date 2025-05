Wechsel zu Regionalliga-Kontrahenten: Angreifer verlässt den HFC

Erst im Winter war Manassé Eshele von der VSG Altglienicke zum Halleschen FC gekommen. Nach nur einem halben Jahr trennen sich wieder die Wege. Der Angreifer wird in der neuen Saison für einen Regionalliga-Kontrahenten auf Torejagd gehen.

Eshele wechselt entlang der Saale zum FC Carl Zeiss Jena. Für den 26-jährigen Stürmer, der in der Rückrunde viermal getroffen hatte, ist es bereits die sechste Station in der Regionalliga Nordost. "Ich bin sehr glücklich, dass der FCC auf mich zugekommen ist. Der FCC ist ein großer Verein, ein sehr lebendiger Verein, dessen Fans ich auswärts wie auch in Jena schon mehrfach erleben durfte", sagte Eshele zu seinem Wechsel nach Thüringen. Zum Spielerprofil:

