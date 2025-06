Wechsel zu Hannover 96: FCM macht den Titz-Abschied offiziell

Neben Titz wird auch Co-Trainer André Kilian nach Niedersachsen wechseln. Beide waren seit Frühjahr 2021 bei den Blau-Weißen und führten sie aus dem Abstiegskampf der 3. Liga in das obere Tabellendrittel der 2. Bundesliga. Insgesamt coachte Titz die Magdeburger in 168 Pflichtspielen. Dabei gab es 76 Sieg, 38 Unentschieden und 54 Niederlagen. Zu den FuPa-Profilen:

"Die gemeinsame Zeit mit Christian Titz und André Kilian über mehr als vier Jahre war sehr intensiv und vor allem vom sportlichen Erfolg geprägt. Mit dem Klassenerhalt in der 3. Liga, dem Aufstieg in die 2. Bundesliga und der darauffolgenden Etablierung haben wir eine erfolgreiche Ära für den FCM geprägt. Das wird uns allen in Erinnerung bleiben", sagte Sportchef Otmar Schork zum Abschied. "Vor allen Dingen der Zusammenhalt in der Mannschaft und im Trainerteam war außergewöhnlich gut. Das war mit ausschlaggebend, dass wir auch in schwierigen Phasen die Ruhe bewahrt haben und in der Sache kontinuierlich weitergearbeitet haben. Wir wünschen beiden für die Zukunft alles Gute.“