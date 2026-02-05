Wechsel zu Beck und Co.: Offensivtalent verlässt FCM-Reserve

– Foto: Axel Kammerer

Als ein vielversprechendes Talent für den Offensivbereich war Malick Hassan Sanogo im vergangenen Sommer zur U23 des 1. FC Magdeburg gekommen. Der Durchbruch beim Regionalliga-Aufsteiger ist dem 21-Jährigen allerdings nicht gelungen. So haben sich die Wege nun nach nur sechs Einsätzen wieder getrennt.

Wie der FCM am Donnerstag bekanntgab, wurde der Vertrag mit Sanogo aufgelöst. Der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Boubacar Sanogo schließt sich dem FSV Schöningen in der Regionalliga Nord an. Bei den Niedersachsen läuft der Flügelspieler künftig an der Seite weiterer ehemaliger Magdeburger wie Philipp Harant oder allen voran Christian Beck auf. Zum Spielerprofil:

"Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich habe extrem Bock. Ich freue mich jetzt, Teil dieses Teams zu sein. Für mich war es wichtig, eine neue Herausforderung zu finden", sagt Sanogo zu seiner Vorstellung in Schöningen. Aus seiner schwierigen Zeit an der Elbe - seine letzte Partie bestritt der ehemalige Junioren-Nationalspieler der USA im September - macht er dabei keinen Hehl: "Die Situation beim 1. FC Magdeburg war nicht einfach und mit dem Wechsel denke ich, habe ich die richtige Entscheidung getroffen."

Dritter Winter-Neuzugang beim Regionalliga-Neuling

In Schöningen ist Sanogo neben Maxim Safronow (TSV Havelse) und Yannik Möker (FC Energie Cottbus) der dritte Neuzugang des Winters. Von seinem Qualitäten sei man überzeugt. So heißt es in seiner Begrüßung: "Der 21-jährige Rechtsaußen bringt Tempo, Technik und jede Menge Entwicklungspotenzial mit und soll auf den Außenbahnen ordentlich für Wirbel sorgen." Mit Sanogo habe man "einen spannenden und hungrigen Spieler für unsere Offensive gewonnen", heißt es weiter.