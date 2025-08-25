Wechsel zu 1860 München im zweiten Anlauf? – Werner „sucht noch auf einer Position“

Beim TSV 1860 München dreht sich das Transferkarussell weiter. Ein möglicher Neuzugang könnte von einem Ligakonkurrenten kommen.

„Wir haben keine Gespräche mit Dominik Martinovic geführt“, dementierte Werner gegenüber „Reviersport“ zwar noch einen Kontakt. Die Gerüchte halten sich dennoch hartnäckig. Bereits im letzten Winter galten die Löwen als interessiert. Ein weiteres Indiz: Sowohl 1860-Coach Patrick Glöckner, als auch Sportchef Werner kennen Martinovic noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Waldhof Mannheim. Die Verbindung zwischen Werner und dem Stürmer geht sogar noch tiefer: Martinovic war am Stuttgarter Wirtemberg-Gymnasium einst Schüler des heutigen Löwen-Geschäftsführers.

Ein Name, der dabei immer wieder mit den Löwen in Verbindung gebracht wird, ist Dominik Martinovic. Der Angreifer steht aktuell noch bei Ligakonkurrent Rot-Weiß Essen unter Vertrag. Erst im Winter war der 28-Jährige an die Hafenstraße gewechselt. Wirklich glücklich wurde er in Essen bisher nicht. In 24 Einsätzen blieb der Stürmer bisher torlos.

Dominik Martinovic war kroatischer U19-Nationalspieler und spielte für Elversberg in der 2. Bundesliga

Der 28-Jährige würde auf alle Fälle einiges an Erfahrung mitbringen: In 162 Einsätzen in der 3. Liga, traf er 42 Mal. Für den SV Elversberg lief er auch 20 Mal in der 2. Bundesliga auf. Dabei gelang ihm ein Tor. Auch Auslandserfahrung kann der Angreifer vorweisen: Vor seinem Engagement in Essen, spielt er in seiner kroatischen Heimat ein halbes Jahr für den Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica. Zudem wurde er dreimal für kroatische U19-Nationalmannschaft eingesetzt, wobei er ein Tor erzielte.

In Giesing würde Martinovic allerdings auf knallharte Konkurrenz treffen. Im Löwen-Angriff gelten die Rückkehrer Kevin Volland und Florian Niederlechner, sowie Neuzugang Sigurd Haugen als gesetzt. Dem Kroaten würde wahrscheinlich – wie derzeit in Essen – die Joker-Rolle winken.

Joker Hobsch „ist mit der Situation nicht zufrieden“

Diese Position hat aktuell Patrick Hobsch inne. In allen drei bisherigen Saisonspielen wurde der 30-Jährige erst kurz vor Schluss eingewechselt. Beim Sieg gegen Alemannia Aachen brachte Hobsch die Löwen mit seinem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstraße. „Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass ich mit der Situation natürlich nicht zufrieden bin“, sagte der Stürmer nach dem Sieg im Tivoli über sein Reservisten-Dasein.

Bei einem möglichen Martinovic-Wechsel nach München wäre für Hobsch wohl endgültig kein Platz mehr im Löwen-Kader. Eine Lösung könnte hierbei ein Tauschgeschäft sein. Bereits im Winter war Rot-Weiss Essen an dem 1860-Stürmer interessiert. Ein Spielertausch könnte alle Seiten zufriedenstellen. (ng)