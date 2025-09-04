Wechsel-Wirrwarr endet in Rückkehr zur SG Unterrath

Nach seinem Abschied vom Landesligisten SG Unterrath heuerte der US-Amerikaner vor wenigen Wochen zunächst beim Ligarivalen FC Remscheid an, um sich kurz darauf auch noch bei DV Solingen anzumelden. „Ich war mit den Regeln, die hier für einen Vereinswechsel gelten, leider nicht vertraut“, sagt Williams im Rückblick auf die turbulenten Tage, die hinter ihm lagen. Seine Naivität wäre ihm beinahe zum Verhängnis geworden.
Denn einen Amateurvertrag in Solingen, der das entstandene Wirrwarr hätte auflösen können, gab es nicht. So blieb Williams nur eine Option, um die drohende sechsmonatige Sperre zu umgehen – die Rückkehr zur SG Unterrath. „Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Trainer Deniz Aktag. Unter ihm haben wir eine sehr gute Saison gespielt. Von daher bin ich froh und dankbar, dass er mich wieder aufgenommen hat“, betont der Abwehrspieler. Läuft alles glatt, dann kann Williams schon am Sonntag gegen Oberliga-Absteiger TVD Velbert sein Comeback im SGU-dress geben. „Wir arbeiten gemeinsam mit DV Solingen daran, dass das klappt. Solche Prozesse dauern aber ihre Zeit“, sagt Deniz Aktag, der froh ist, seinen verlorenen Schützling wieder in seinen Reihen zu wissen. „Er hilft uns enorm auf einer Position, auf der wir noch Bedarf hatten. Ich denke auch, dass er mit den Erfahrungen, die er zuletzt machen musste, bei uns nun heimisch wird.“
Ob es so weit tatsächlich kommt, wird sich zeigen. Seit seinem Wechsel über den großen Teich zum TuS Ennepetal in 2018 wechselte Williams häufig die Vereine, wohl auch immer in der Hoffnung, irgendwo den Durchbruch zu schaffen. „Ich habe in den USA auf Regionalliganiveau gespielt und war auch in Schweden aktiv. Über einen Agenten bin ich schließlich nach Deutschland gekommen“, verrät der 32-Jährige, der in der Saison 2022/2023 auch drei Oberligaspiele für die Turu bestritt. Und auch wenn sich der Traum vom Profifußball für ihn hierzulande nicht erfüllte, bereut Williams den Schritt nicht.
Mit Spaß und Motivation nimmt der Routinier nun auch das erneute Abenteuer in Unterrath in Angriff. „Es hat sich viel getan in der Kabine. Wir waren in der vergangenen Saison, glaube ich, individuell stärker. Dafür haben wir jetzt ein homogeneres Team, mit dem einiges möglich zu sein scheint“, sagt Williams nach den ersten Trainingseinheiten an alter Wirkungsstätte. Dass mit Michael Blum der Fixpunkt im Team erhalten geblieben ist, begrüßt der Defensivmann sehr. „Er ist auch sehr erfahren. Wir brauchen auf dem Platz daher gar nicht miteinander zu reden. Bei Michael und mir genügt ein kurzer Blick und beide wissen, was zu tun ist.“