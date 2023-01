Wechsel von Mehmet Aydin in trockenen Tüchern Angreifer verlässt die Sportfreunde aus Kladow

Beim Spandauer Konkurrenten aus der Parallelstaffel, der genau wie die Sportfreunde um den Aufstieg in die Landesliga spielt, soll er zusammen mit Ramy Raychouni das neue Traumduo bilden. Der mit reichlich Erfahrung ausgestattet Stürmer kommt mit der Empfehlung von 20 Toren in der Hinrunde. Insgesamt schoss er für die Sportfreunde in dreieinhalb Jahren 100 Ligatore in nur 66 Spielen.