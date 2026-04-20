Wechsel von Daniels Ontuzans zum VfR Bad Bellingen geplatzt

– Foto: Daniel Thoma

Der Wechsel von Daniels Ontuzans vom FC Auggen zum VfR Bad Bellingen, der eigentlich für die kommende Saison angedacht war, wird nicht stattfinden. Ontuzans bleibt trotz bereits gegebener Zusage nun doch beim aktuellen Verbandsliga-Dritten. Der ehemalige lettische Nationalspieler geht damit in der Saison 2026/27 in seine zweite Saison beim FC Auggen.

"Irritiert müssen wir bekanntgeben, dass der bereits zugesagte Wechsel von Daniels zum FC Bad Bellingen nicht stattfinden wird", vermeldete der FC Bad Bellingen und führte aus: "Am vergangenen Freitag erhielten wir einen Anruf des Auggener-Akteurs, wo er uns mitteilte, dass er seine Zusage für den Sommer zurückziehen wird." Wie die Bad Bellinger mitteilten, habe es beim FCA eine "finanzielle Anpassung seines neuen Vertrages gegeben", was prinzipiell von Auggener Seite auch bestätigt wird.

Daniels Ontuzans war beim FC Bad Bellingen, der in der Landesliga um den Klassenerhalt kämpft, in einer Doppelfunktion eingeplant (Spieler und Jugendtrainer). "Durch die neugegründete SG im Jugendbereich (C -und B-Jugend) hätte er hier einen Trainerposten eingenommen. Mit voller Euphorie sind wir an die Jugendspieler, Eltern und allen weiteren Funktionären herangetreten und konnten diesen Trainer-Coup präsentieren. Nun die traurige Gewissheit, dass die zurückgezogen Zusage wieder ein Loch in die Planungen der Jugendabteilung reißen wird. Wir bedauern diese Entwicklung sehr – vor allem im Hinblick auf unsere Jugendkonzepte. Gleichzeitig ist es die Philosophie vom FC Bad Bellingen, nur mit Spielern und Verantwortlichen zusammenzuarbeiten, die Ihre Zusage unbelastet und aus voller Überzeugung geben können", vermeldeten die Bellinger weiter.