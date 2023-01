Wechsel offiziell: Brazzo-Sohn wechselt nach Italien – seine letzte Leihe nach Kanada endete früh Nick Salihamidzic verlässt FC Bayern wieder

Nick Salihamidzic durchlief die Jugendteams des FC Bayern, nun steht der Sohn des Sportvorstandes Hasan Salihamidzic nach einer abgebrochenen Leihe vor einem zweiten Auslands-Wechsel.

Update vom 26. Januar, 11.26 Uhr: Beim FC Bayern hatte Nick Salihamidzic wohl keine Zukunft, nach seiner abgebrochenen Leihe bei den Vancouver Whitecaps absolvierte er lediglich zwei Testspiele für die Reserve des Rekordmeisters. Der 19-jährige Sohn des Sportvorstandes Hasan Salihamidzic wird nun ein zweites Mal ins Ausland verliehen. Am Freitag machte der Zweitligist Cosenza Calcio die Leihe bis Sommer offiziell, tags zuvor war der Transfer bereits beim Ligaverband gemeldet worden.

Erstmeldung vom 26. Januar: München – Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist beim FC Bayern derzeit als Moderator gefragt. Nach zwei Unentschieden in Folge musste der 46-Jährige zuletzt den sportlichen Fehlstart ins neue Jahr erklären, gleichzeitig krachte es auch intern. Die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic sowie der umstrittene Paris-Abstecher von Serge Gnabry sorgten für Unruhe. Auch bei Brazzos Sohn Nick lief es in letzter Zeit nicht gut, nun will sich der Bayern-Nachwuchsspieler offenbar wieder im Ausland versuchen.

Nick Salihamidzic: Einstiges FC-Bayern-Talent und Brazzo-Sohn brach zuletzt Kanada-Leihe ab

Nick Salihamidzic durchlief seit seinem Wechsel von Unterhaching zum FC Bayern 2015 alle Jugendteams des Rekordmeisters, allerdings stockte die Entwicklung des 19-Jährigen bereits in der vorangegangenen Saison. Der Rechtsverteidiger kam insgesamt nur elfmal für die U19 der Münchner zum Einsatz, hinzu kamen zwei Einwechslungen beim Reserveteam in der viertklassigen Regionalliga. Eine Knieverletzung und eine Nasen-OP brachten ihn zudem aus dem Spielrhythmus.

Salihamidzic Junior, der in den vergangenen Monaten mehr mit Tweets als mit sportlichen Leistungen für Schlagzeilen gesorgt hatte, wollte darum im Sommer einen Neuanfang und schloss sich der Reserve der Vancouver Whitecaps an. Doch das Kanada-Abenteuer endete bereits früh. Nur fünf Spiele zwischen Juli und August absolvierte der Teenager in der Nachwuchsliga MLS Next Pro, Anfang November brach er seine ursprünglich auf eineinhalb Jahre angesetzte Leihe schon nach wenigen Monaten ab.

Nick Salihamidzic: Berichte über Wechsel nach Italien – spielt er bald zweite Liga?

Der Münchner, der seit seiner Rückkehr lediglich in den beiden Testspielen der Bayern-Zweitvertretung zum Einsatz kam, soll nun trotz der jüngsten Rückschläge einen neuen Verein gefunden haben. Das berichtete der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano am vergangenen Mittwochnachmittag.

Demnach steht der Sprössling des Bayern-Sportvorstandes kurz vor einem Wechsel in die zweite italienische Liga zu Cosenza Calcio. Salihamidzic soll sich dem aktuellen Tabellenletzten der Serie B anschließen, von einer Leihe bis zum Saisonende ist die Rede. Derzeit trennen Cosenza nach 21 Spieltagen ganze fünf Punkte von einem Nichtabstiegsplatz, nun soll der Youngster den abstiegsbedrohten Kalabriern helfen.

FC Bayern: Nick Salihamidzic steht noch bis 2025 in München unter Vertrag

Ob Salihamidzic, der zuletzt lediglich in der vierten Liga für die zweite Mannschaft des FC Bayern aufgelaufen war, in Süditalien tatsächlich mehr Spielzeit bekommt, ist fraglich. Gerade bei einem abstiegsbedrohten Team, bei dem bereits drei Rechtsverteidiger unter Vertrag stehen, dürfte er als unerfahrener Jungprofi nur schwer zu Einsatzminuten kommen.

Bereits am Freitag soll Salihamidzic, der in München noch bis 2025 unter Vertrag steht, den Medizincheck in Cosenza absolvieren, wie Romano schreibt. Ob sich der Rechtsfuß diesmal durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Eine weitere Enttäuschung würde seiner Vita nicht guttun. (ajr)