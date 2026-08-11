Wechsel nach Stuttgart

Dzenan Pejcinovic verlässt den VfL Wolfsburg und wechselt mit sofortiger Wirkung zum VfB Stuttgart. Darauf verständigten sich beide Klubs. Der 21 Jahre alte Angreifer war 2022 aus dem Nachwuchs des FC Augsburg nach Wolfsburg gekommen. „Auf dem Weg, der vor uns liegt, hätten wir Dzenan sehr gern dabeigehabt. Dass er uns verlässt, ist sportlich wie menschlich ein Verlust“, sagt VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking. „Es war Dzenans klarer Wunsch, sich zu verändern. Wir wünschen ihm in Stuttgart alles Gute und werden seine weitere Entwicklung verfolgen.“

Pejcinovic begründet seinen Wechsel mit dem Wunsch nach dem nächsten Schritt in seiner Karriere. „Mein Wunsch, zum VfB Stuttgart zu wechseln, ist keine Entscheidung gegen den VfL Wolfsburg. Ich habe mich sowohl im Verein als auch in der Stadt sehr wohlgefühlt und werde meine Zeit hier mit allen Höhen und Tiefen immer in Erinnerung behalten“, so der Angreifer. „Ich sehe jetzt aber die Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und mich bei einem Topverein und Champions-League-Teilnehmer weiterzuentwickeln. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des VfL Wolfsburg, dass sie mir diese Chance ermöglichen. Der Mannschaft, dem Trainer- und Staff-Team sowie allen Mitarbeitenden wünsche ich nur das Beste.“

Zwölf Treffer für die Profis, 36 Tore für die A-Junioren

In seinen vier Jahren beim VfL, die von einer einjährigen Leihe zum damaligen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf unterbrochen wurden, bestritt Pejcinovic 39 Pflichtspiele in Bundesliga, DFB-Pokal und Relegation für die Profis. Dabei erzielte er zwölf Tore. Für die VfL-A-Junioren kam der gebürtige Münchener zudem auf 38 Partien und 36 Treffer.