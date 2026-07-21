Wechsel nach Spanien: Alejo Sarco verlässt Bayer Leverkusen

– Foto: Bayer 04 Leverkusen

„Alejo kam in seinen anderthalb Jahren bei uns nicht auf die erhoffte Spielzeit, die es in seinem Alter braucht“, sagt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Mit seinem Wechsel nach Spanien erhält er nun die Möglichkeit, wichtige Einsatzminuten zu sammeln. Wir trauen ihm eine Menge zu und werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen.“