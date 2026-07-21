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Wechsel nach Spanien: Alejo Sarco verlässt Bayer Leverkusen
Leverkusen – Der argentinische Angreifer Alejo Sarco wechselt von Bayer 04 Leverkusen zum spanischen Fußball-Zweitligisten Sporting Gijón. Der Werksklub sicherte sich dabei eine Rückkaufoption für den 20-Jährigen, der in der vergangenen Saison in der Rückrunde auf Leihbasis für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen war.
„Alejo kam in seinen anderthalb Jahren bei uns nicht auf die erhoffte Spielzeit, die es in seinem Alter braucht“, sagt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. „Mit seinem Wechsel nach Spanien erhält er nun die Möglichkeit, wichtige Einsatzminuten zu sammeln. Wir trauen ihm eine Menge zu und werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen.“
Sarco wechselte Anfang 2025 vom damaligen argentinischen Meister Vélez Sarsfield zu Bayer 04, für das er anschließend unter anderem drei Bundesliga-Partien bestritt.