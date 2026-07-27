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Wechsel nach Rotterdam: Sulzbacher verlässt Red Bull Salzburg
Valentin Sulzbacher verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt fix zum niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam.
von FC Red Bull Salzburg · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser
Der Mittelfeldmann spielt künftig für Excelsior Rotterdam – Foto: FC Red Bull Salzburg
Der groß gewachsene 21-jährige Oberösterreicher spielte im Salzburger Nachwuchs und ist dabei seinen Weg Schritt für Schritt nach oben gegangen. Über die drei Jahrgänge der Red Bull Akademie (mit vier Titeln) führte ihn dieser zum FC Liefering (36 Einsätze mit zwei Toren), zum Salzburger UEFA Youth League-Team (12 Einsätze) sowie letztlich zu den Roten Bullen (8 Einsätze). Sein nächstes Einsatzgebiet ist nunmehr die niederländische erste Liga.
Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Valentin hat sich über die Jahre aus unserem eigenen Nachwuchs heraus gut entwickelt. Jetzt hat er sich entschlossen, einen neuen Karriereschritt zu machen. Darüber freuen wir uns und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere!“