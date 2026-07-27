Wechsel nach Rotterdam: Sulzbacher verlässt Red Bull Salzburg Valentin Sulzbacher verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt fix zum niederländischen Erstligisten Excelsior Rotterdam. von FC Red Bull Salzburg · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser

Der Mittelfeldmann spielt künftig für Excelsior Rotterdam – Foto: FC Red Bull Salzburg

Der groß gewachsene 21-jährige Oberösterreicher spielte im Salzburger Nachwuchs und ist dabei seinen Weg Schritt für Schritt nach oben gegangen. Über die drei Jahrgänge der Red Bull Akademie (mit vier Titeln) führte ihn dieser zum FC Liefering (36 Einsätze mit zwei Toren), zum Salzburger UEFA Youth League-Team (12 Einsätze) sowie letztlich zu den Roten Bullen (8 Einsätze). Sein nächstes Einsatzgebiet ist nunmehr die niederländische erste Liga.