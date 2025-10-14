Wechsel mit Signalwirkung: Landesligist stellt sich sofort neu auf

Der SC Geislingen zieht die Konsequenzen aus einer schwierigen Saisonphase. Trainer Metin Kartal und sein Co-Trainer Murat Bahadir verlassen den Verein in beiderseitigem Einvernehmen. Gleichzeitig kehrt ein alter Bekannter zurück: Jasko Suvalic übernimmt als sportlicher Leiter das Ruder und soll neuen Schwung bringen.

Beim SC Geislingen vollzieht sich ein spürbarer Einschnitt. Nach neun Spieltagen in der Landesliga, Staffel 2, und einem bislang enttäuschenden Saisonverlauf haben sich Verein und Trainerteam getrennt. Metin Kartal und sein Co-Trainer Murat Bahadir beenden ihre Arbeit beim Klub – ein Schritt, der laut Vereinsangaben im gegenseitigen Einvernehmen erfolgte.

Der Dank des Vereins gilt beiden für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihr Engagement während der laufenden Spielzeit. Es war eine Phase, in der die Mannschaft sportlich wie emotional gefordert war. Trotz großer Mühe blieb der sportliche Erfolg bislang aus. Mit sieben Punkten aus neun Spielen und Tabellenplatz 14 steckt der SC tief im unteren Tabellendrittel.

Ein bekanntes Gesicht übernimmt Verantwortung

Gleichzeitig sendet der SC Geislingen ein Signal der Aufbruchsstimmung. Mit Jasko Suvalic kehrt ein vertrauter Name zurück, der den Verein in den vergangenen Jahren bereits geprägt hat – als Spieler, Trainer und Identifikationsfigur. Suvalic übernimmt ab sofort die Position des sportlichen Leiters und soll die sportliche Entwicklung in neue Bahnen lenken.

Der Verein verbindet mit seiner Rückkehr Hoffnung und Vertrauen. Suvalic kennt die Strukturen, die Menschen und die Werte des Vereins wie kaum ein anderer. Seine Erfahrung, seine Leidenschaft und seine Nähe zum SC sollen helfen, wieder Stabilität und Perspektive in die Mannschaft zu bringen.

Zwischen Anspruch und Realität

Die aktuelle Tabelle zeigt, wie dringend die Wende nötig ist. Während der TSV Köngen mit 22 Punkten die Liga anführt, steht der SC Geislingen mit lediglich zwei Siegen und einem Unentschieden auf Rang 14. 15 erzielten Treffern stehen 23 Gegentore gegenüber – eine Bilanz, die verdeutlicht, wo die Herausforderungen liegen.

Der nächste Spieltag wird somit zum Prüfstein: Am Samstag, 18. Oktober, empfängt der SC den Tabellenzweiten SV Waldhausen. Ein Duell, das sportlich kaum schwieriger sein könnte – und doch die Chance bietet, ein neues Kapitel zu beginnen. Mit einem frischen Impuls und dem klaren Ziel, die Mannschaft neu zu strukturieren und wieder auf Kurs zu bringen, geht Geislingen in diese richtungsweisende Partie.