Wechsel mit Perspektive

In der Braunschweiger Fußballszene sorgt ein größerer Umbruch für Aufsehen: Die Mannschaft des VfB Rot-Weiß II ist fast geschlossen zur SpVgg. Wacker Braunschweig gewechselt. Mit frischem Elan, einem eingespielten Kader und einem klaren Ziel vor Augen startet das Team nun unter neuer Flagge in der 1. Kreisklasse. Doch dieser Schritt ist weit mehr als nur ein Vereinswechsel: Er ist ein bewusst gewählter Neustart mit Weitblick.

Doch irgendwann sei der Punkt erreicht gewesen, an dem man aus der gewohnten Komfortzone heraustreten müsse. Der Entschluss, sich der SpVgg. Wacker anzuschließen, entstand dabei nicht aus dem Nichts. "Wir, das sind Cem Tarih, Tim Wieczorek, Jeff Altunkaya und ich, haben schon lange über diese Idee gesprochen", so der Trainer. In den vergangenen Jahren habe es zwar immer wieder Angebote für Fusionen oder Übernahmen gegeben, doch der richtige Zeitpunkt sei eben erst jetzt gekommen. "Die Gespräche mit dem Vorstand von Wacker waren von Anfang an auf Augenhöhe und sehr konstruktiv. Es hat einfach gepasst. Wir haben gespürt, dass man dort wirklich an uns glaubt."

Fast das gesamte Team vom VfB Rot-Weiß II ist mitgewechselt: Lediglich zwei Spieler entschieden sich für andere Wege. Gleichzeitig wurde der Kader gezielt erweitert. "Wir haben einen sehr großen und breiten Kader , aktuell mit weit über 30 Spielern", erklärt Kocabayraktar. "Und wir sind noch in weiteren Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen."

Das Ziel dabei sei klar: Eine breite sportliche Basis schaffen, auf der der Verein weiter wachsen kann. Deshalb wird Wacker für die kommende Saison auch eine 7er-Mannschaft melden – als Perspektivmodell für eine künftige zweite 11er-Herrenmannschaft. "Wir denken nicht nur an die Gegenwart, sondern auch an die nachhaltige Entwicklung des Vereins, sportlich wie menschlich."

Neue Saison, klare Ziele

Mit einer geschlossenen, disziplinierten Mannschaft und einem erfahrenen Trainerteam blickt die neue SpVgg. Wacker ambitioniert auf die kommende Saison in der 1. Kreisklasse. "Unser Ziel ist es, gut in der Liga anzukommen und im oberen Tabellendrittel mitzuspielen, so wie wir es auch in den letzten Jahren geschafft haben", so Kocabayraktar. Mittelfristig wird der Aufstieg in die Kreisliga angestrebt, doch ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren: "Wir gehen den Weg mit Geduld und Struktur."

Im Vordergrund stehen dabei nicht nur sportliche Leistungen, sondern auch die gemeinsamen Werte des Teams: Respekt, Disziplin, Teamgeist und Ehrgeiz. "Wenn sich jemand nicht einfügt oder gegen diese Werte verstößt, wird konsequent gehandelt. Das ist unsere Linie und die hat sich bewährt."

Der Blick geht nach vorn, mit der Stadt im Rücken

Für die neue Spielzeit hofft das Team auf viel Unterstützung von außen. Auf der neuen Heim-Spielstätte der Mannschaft möchte man auch für Zuschauer attraktiv sein. "Wir freuen uns sehr auf die neue Saison und hoffen, dass wir viele Zuschauer bei unseren Spielen im Jahnstadion begrüßen dürfen. Dieses Projekt lebt auch von der Gemeinschaft", betont der Trainer.

Dass dabei nicht nur Fußball gespielt, sondern auch an der Zukunft des Vereins gearbeitet wird, zeigt sich schon jetzt. Denn der Wechsel zur SpVgg. Wacker ist nicht bloß ein Tapetenwechsel. es ist der Beginn eines langfristigen Fußballprojekts mitten in Braunschweig.