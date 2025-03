Wechsel innerhalb der Stadt: Stahl zieht es zum SV Schalding-Heining

"Fabian hat bereits bei uns mittrainiert und uns vom ersten Moment an überzeugt. Wir sind sicher, dass er sich bei uns perfekt weiterentwickeln kann und er aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten seinen Weg beim SV Schalding-Heining machen wird. Durch seine sehr angenehme Art passt er perfekt in unser Team", freut sich Teammanager Jürgen Fuchs über den jungen Neuzugang.







"Ich möchte weiter mein Ziel verfolgen, so hochklassig wie möglich in der Region zu spielen. Deshalb wechsle ich zum SV Schalding-Heining. Ein etablierter Traditionsklub, der schon Jahre lang in den höchsten Klassen des Amateurfußballs spielt. Diesen Verein möchte ich mit meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten positiv unterstützen. Nach einem erfolgreichen Jahr in der Landesliga beim 1. FC Passau freue ich mich nun auf neue Herausforderungen und eine tolle Mannschaft", sagt Fabian Stahl, der somit die erste Neuverpflichtung des derzeitigen Rangvierten der Bayernliga Süd für die Spielzeit 2025/2026 ist.







Während Fabian Stahl, der in den beiden vergangenen Partien des 1. FC Passau auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, mit seinem Noch-Klub in den verbleibenden acht Partien um den Ligaverbleib kämpft, hat der SV Schalding-Heining ganz andere Ziele. Die immer noch aussichtsreich im Aufstiegsrennen liegenden Köck-Schützlinge wollen ihre kleine Ergebnisflaute am Samstag im Gastspiel beim FC Ismaning beenden.