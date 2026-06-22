Wechsel innerhalb der Stadt: Schönke schließt sich LSK an!

– Foto: Steffi Rathje

In den vergangenen beiden Spielzeiten gehörte er beim MTV Treubund Lüneburg zu den Leistungsträgern, bildete dort anfangs sogar ein Angriffsduo mit dem bereits vor einem Jahr zum LSK gewechselten Jona Prigge. Die Leistungen hinterließen Eindruck. „Mit Mika konnten wir einen der auffälligsten Spieler der Region für uns gewinnen. Ich habe ihn mehrfach beobachtet, dabei hat er immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Mit seiner Dynamik ist er teilweise förmlich über die Plätze der Landesliga gepflügt. Vor allem bringt er genau die Attribute mit, die wir in der Oberliga benötigen: Körperlichkeit, Dynamik und Spritzigkeit", lobte Trainer Tarik Gibbah.

Darüber hinaus sei der insgesamt 18 Landesliga-Tore erzielende Schönke auf mehreren Positionen einsetzbar und „noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen". Der 20-Jährige selbst geht ambitioniert an seine neue Aufgabe heran: „Ich freue mich auf die geile Truppe mit vielen jungen Spielern und darauf, mich in einem professionellen Umfeld zu verbessern."