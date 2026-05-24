Wechsel innerhalb der Regionalliga: Illertissen holt Odin Redier

Odin Redier wechselt vom TSV Schwaben Augsburg zum FV Illertissen. – Foto: Imago Images

Der FV Illertissen kann nach einigen Abgängen nun einen Neuzugang bekanntgeben: Odin Redier wechselt innerhalb der Regionalliga Bayern vom TSV Schwaben Augsburg, der am Freitagabend in der Relegation gegen den SV Kirchanschöring den Klassenerhalt geschafft hat, zum schwäbischen Kontrahenten.

"Von Schwaben Augsburg wechselt der 22-jährige französische Innenverteidiger Odin Redier zu den Illertissern. Er spielte in der U19-Bundesliga beim Wuppertaler SV und beim FC Kray in der Oberliga Niederrhein, bevor er nach Augsburg zog. Nach 65 Spielen in der Bayernliga bei Türkspor Augsburg wechselte er zu Schwaben Augsburg, wo er in dieser Saison 33 Spiele absolvierte. Er gilt als zweikampfstark und schnell, möchte sich beim FVI weiterentwickeln", so die offizielle Pressemmitteilung des FVI. Odin Redier war in der abgelaufenen Saison 33 Mal für die Schwabenritter im Einsatz, war eine verlässliche Größe bei den Augsburgern und durfte sich Stammspieler nennen. In der Relegation gegen Kirchanschöring stand er allerdings nicht im Kader. Ob die Maßnahme etwas mit seinem bevorstehenden Wechsel zu tun hat, ist nicht bekannt.

Das Personalkarussell in Illertissen dreht sich damit munter weiter. Marco Gölz hat sich bekanntlich für einen Wechsel zum SSV Ulm 1846 entschlossen und sagte bei seiner Präsentation bei den Spatzen: "Ich freue mich unglaublich, zu meinem Herzensverein zurückzukehren. Das war schon lange ein Wunsch von mir und nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Nach vielen erfolgreichen Jahren in Illertissen möchte ich alles dafür geben, dass wir mit dem SSV erfolgreich sind."

Indes ist beim FVI ein weiterer Neuzugang im Anflug. Der Wechsel soll in der kommenden Woche offiziell über die Bühne gehen und bekanntgegeben werden. Wer neuer Trainer wird, das haben die Illertisser immer noch nicht beantwortet.