Wechsel innerhalb der Oberliga: Weiterer Angreifer für Altona 93

Das ist Evailton Braima Martins Fernandes. – Foto: Rafael Majewski.

Altona 93 hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt - und dabei einen Spieler verpflichtet, der seine Qualität in der Oberliga Hamburg bereits mehrfach nachgewiesen hat. Evailton Braima Martins Fernandes wechselt von SC Vorwärts-Wacker Billstedt an die Adolf-Jäger-Kampfbahn. Der Angreifer kommt damit von einem Klub, der in der vergangenen Saison nicht nur in der Liga Akzente setzte, sondern auch im Hamburger Pokal bis ins Endspiel einzog.

Für Altona ist der Transfer sportlich nachvollziehbar. Fernandes bringt Tempo, Abschlussstärke und Erfahrung mit. In der abgelaufenen Oberliga-Saison kam er für Vorwärts-Wacker auf zehn Tore und vier Vorlagen. Dazu traf er im Pokalwettbewerb dreimal und hatte damit seinen Anteil am starken Lauf der Billstedter bis ins Finale.

Gerade für Altona ist dieses Profil interessant. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord muss der AFC eine Mannschaft formen, die in der Oberliga wieder Stabilität, Durchschlagskraft und eine klare offensive Identität entwickelt. Fernandes kann dabei ein wichtiger Baustein werden, weil er nicht nur aus einer guten Saison kommt, sondern auch in Drucksituationen Verantwortung übernehmen kann.

Fernandes gehört nicht zu den Spielern, deren Leistungsvermögen erst noch komplett eingeordnet werden muss. Der 26-Jährige kennt die Oberliga, kennt den Hamburger Fußball und hat über mehrere Stationen hinweg gezeigt, dass er offensiv Wirkung entfalten kann. Nach FuPa-Daten stehen in seiner Laufbahn insgesamt 179 Spiele und 66 Tore.

Der Pokallauf mit Vorwärts-Wacker ist dafür ein zusätzlicher Hinweis. Solche Spiele verlangen neben Qualität auch Mentalität, Präsenz und Verlässlichkeit. Genau diese Eigenschaften kann Altona im neuen Kader gut gebrauchen.

Fernandes freut sich auf die AJK

In der Vereinsmeldung blickt der Zugang mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Ich habe richtig Bock auf die Saison, auf die einzigartige Stimmung der Fans an der AJK und auf die gemeinsame Reise“, sagt Fernandes. Er freue sich darauf, mit den Jungs Gas zu geben, „um die Mannschaft wieder dort hinzuführen, wo sie hingehört“.

Diese Aussage passt zur Erwartungslage rund um den AFC. Altona kommt aus der Regionalliga zurück in die Oberliga, bleibt aber ein Verein mit besonderer Strahlkraft, großer Tradition und einer Anhängerschaft, die auch in Hamburgs höchster Spielklasse für ein besonderes Umfeld steht.

Für Fernandes ist der Wechsel deshalb mehr als nur ein Schritt innerhalb der Liga. Er kommt zu einem Klub, bei dem offensive Spieler schnell eine prägende Rolle einnehmen können - aber auch liefern müssen.

Nächster Baustein im Altonaer Umbruch

Altona hat in den vergangenen Wochen bereits mehrere Zugänge vorgestellt und arbeitet weiter an einem Kader, der nach dem Abstieg neu zusammengesetzt wird. Fernandes passt in diese Planung, weil er sofortige Oberliga-Qualität mitbringt und aus der Stadt kommt.

Der Transfer ist deshalb ein sinnvoller Schritt: Der AFC bekommt einen Angreifer, der die Liga kennt, in der vergangenen Saison zweistellig getroffen hat und zusätzlich im Pokal auffällig war. Fernandes wiederum erhält die Möglichkeit, sich bei einem Traditionsklub mit großer Kulisse in eine zentrale Rolle zu spielen.

Für Altona ist es der nächste Hinweis darauf, dass der Neuaufbau nicht nur über junge Talente laufen soll, sondern auch über Spieler, die bereits bewiesen haben, dass sie in der Oberliga Spiele entscheiden können.

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