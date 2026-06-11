Wechsel innerhalb der Oberliga: Ibrahim Kanat geht nach Essen Wechsel innerhalb der Oberliga Niederrhein: SpVg Schonnebeck schnappt sich Ibrahim Kanat vom FC Büderich. von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Ibrahim Kanat (r.) verlässt nach vier Jahren Büderich. – Foto: SpVg Schonnebeck

Die SpVg Schonnebeck hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Ibrahim Kanat wechselt vom FC Büderich an den Schetters Busch und soll die Defensive der Schwalben verstärken. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger kennt die Oberliga Niederrhein bestens und bringt entsprechend viel Erfahrung in den Kader.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Seit der Saison 2022/23 lief Kanat für den FC Büderich auf. Insgesamt stehen für den Defensivspieler bislang 110 Einsätze in der Oberliga sowie 73 Spiele in der Landesliga in der Bilanz. Damit bekommt Schonnebeck einen Spieler, der die Anforderungen der Liga kennt und über Jahre hinweg auf diesem Niveau aktiv war. Auch sportlich passt Kanat in das Profil, das die Schwalben für die letzte Linie gesucht haben. Als Linksfuß kann er dem Spielaufbau eine wichtige zusätzliche Komponente geben und für mehr Balance in der Defensive sorgen.