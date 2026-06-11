Wechsel innerhalb der Oberliga: Ibrahim Kanat geht nach Essen

Die SpVg Schonnebeck hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Ibrahim Kanat wechselt vom FC Büderich an den Schetters Busch und soll die Defensive der Schwalben verstärken. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger kennt die Oberliga Niederrhein bestens und bringt entsprechend viel Erfahrung in den Kader.
Seit der Saison 2022/23 lief Kanat für den FC Büderich auf. Insgesamt stehen für den Defensivspieler bislang 110 Einsätze in der Oberliga sowie 73 Spiele in der Landesliga in der Bilanz. Damit bekommt Schonnebeck einen Spieler, der die Anforderungen der Liga kennt und über Jahre hinweg auf diesem Niveau aktiv war.
Auch sportlich passt Kanat in das Profil, das die Schwalben für die letzte Linie gesucht haben. Als Linksfuß kann er dem Spielaufbau eine wichtige zusätzliche Komponente geben und für mehr Balance in der Defensive sorgen.
Christian Leben ordnet die Verpflichtung entsprechend positiv ein. „Mit Ibo gewinnen wir einen zweikampfstarken und äußerst verlässlichen Innenverteidiger, der in der abgelaufenen Rückrunde zwar weniger zum Einsatz kam, aber zuvor über viele Jahre eine bemerkenswerte Konstanz in der Oberliga gezeigt hat“, erklärt Leben bei der Vorstellung.
Besonders die Mischung aus Physis, Erfahrung und spielerischem Profil soll der Schonnebecker Defensive helfen. „Als Linksfuß bringt er eine wichtige spielerische Komponente in unseren Aufbau und sorgt für Balance in der letzten Linie. Ibo überzeugt durch körperliche Präsenz, kompromissloses Zweikampfverhalten und verfügt über ein gutes Timing beim Kopfball. Wir sind überzeugt, dass er unserer Defensive Stabilität und Erfahrung verleiht“, sagt Leben.
Für Schonnebeck ist Kanat damit ein Zugang, der keine lange Eingewöhnung an die Liga benötigen dürfte.
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