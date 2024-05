Wechsel in Liga 2: Karrieresprung für Unterhachings Benedikt Bauer

Auf der Homepage des KSC wird Benedikt Bauer mit folgenden Worten zitiert: "Der Wechsel zum Karlsruher SC bedeutet für mich den nächsten Schritt in meiner fußballerischen Entwicklung. Ich freue mich auf meine neue Herausforderung und kann es kaum erwarten das erste Mal vor der Gegengerade auflaufen zu dürfen!"



Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis bei den Karlsruhern, erklärt ebenfalls auf der vereinseigenen Homepage, warum der Oberbayer verpflichtet wurde: "Mit Benedikt Bauer konnten wir einen sehr talentierten Herausforderer für beide Außenverteidigerpositionen von unserem Weg überzeugen. Durch seine Qualitäten, seine Flexibilität und sein großes Entwicklungspotential wird er den Konkurrenzkampf auf unsere etablierten Spieler auf diesen Positionen erhöhen. Wir freuen uns, dass Benedikt nach seiner Knieverletzung wieder komplett fit ist und dass er bei uns zum Trainingsstart im Sommer voll angreifen kann."







Im September vergangenen Jahres debütierte Bauer in der deutschen U20-Nationalmannschaft. Unter Coach Marc Unterberger etablierte sich der Youngster in der Hachinger Stammelf, dann bremste ihn allerdings eine Knieverletzung für längere Zeit aus. Am 10. April hat er gegen den 1. FC Saarbrücken sein Comeback in der 3. Liga gegeben. Der gebürtige Erdinger begann das Fußballspielen bei der SpVgg Altenerding und wechselte bereits im Alter von zehn Jahren in das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des TSV 1860 München. Im Sommer 2018 schloss sich Bauer dann der SpVgg Unterhaching an. In der Vorstadt bekam er sein Rüstzeug für den Profifußball in der U17 und U19 Bundesliga mit auf den Weg.