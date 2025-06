– Foto: Verein/SV Sandhausen

Wechsel in die Südwest-Staffel: Stammkraft verlässt den Halleschen FC Regionalliga Nordost +++ Mittelfeldspieler Berk Inaler schließt sich dem Drittliga-Absteiger SV Sandhausen an

In 31 von 34 möglichen Partien kam Berk Inaler in der vergangenen Saison für den Halleschen FC zum Einsatz. Wenn der 25-Jährige fit war, war er in der Mittelfeldzentrale des Regionalligisten gesetzt. Inzwischen ist allerdings klar: In der neuen Saison muss der HFC die zentrale Rolle neu besetzen.

Inaler, der im vergangenen Sommer vom FC Viktoria Berlin an die Saale gewechselt war, wird die Hallenser nach nur einer Spielzeit wieder verlassen. Der Mittelfeldspieler schließt sich dem Drittliga-Absteiger SV Sandhausen in der Regionalliga Südwest an. Der gebürtige Berliner sehe in seinem Wechsel "die Chance, beim Neuaufbau dabei zu sein – in einer neuen Region, über die ich viel Gutes gehört habe", heißt es in der Vorstellung des SVS. Zum Spielerprofil: >> Berk Inaler

In Sandhausen ist Inaler in Folge des Mega-Umbruchs nach dem Drittliga-Abstieg bereits der 18. Neuzugang, der vorgestellt wurde. "Berk ist in der Zentrale flexibel einsetzbar, bringt eine gute Mentalität mit, ist ballsicher und verfügt über viel Erfahrung", sagte SVS-Coach Olaf Janßen über den Mittelfeldmann, der für den HFC in der abgelaufenen Saison sechs Treffer erzielt hatte. "Ich will alles geben und den maximalen Erfolg", so Inaler zu seiner Unterschrift am Hardtwald.