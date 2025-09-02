Wechsel in die Serie A

David Odogu setzt seine Karriere künftig in Italien fort. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung vom VfL Wolfsburg zur AC Mailand. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben.

Odogu war im Sommer 2020 aus der Jugend von Union Berlin in die U15 der Wolfsburger Akademie gewechselt und durchlief dort alle weiteren Altersklassen bis hin zur U19. Zur Saison 2024/2025 rückte der 1,91 Meter große Defensivspieler in den Profikader der Wölfe auf. Am 6. April 2025 feierte er ausgerechnet bei seinem früheren Verein Union Berlin sein Bundesliga-Debüt. Insgesamt kam er in der Rückrunde zu drei Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse.

International machte Odogu bereits früh auf sich aufmerksam: Im Jahr 2023 gewann er mit der deutschen U17 sowohl die Europameisterschaft als auch die Weltmeisterschaft – ein historischer Doppelerfolg für den DFB-Nachwuchs.