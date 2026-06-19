Wechsel in die Regionalliga West: Vertrag von HFC-Profi aufgelöst

Fatlum Elezi (r.) verlässt den Halleschen FC nach einem Jahr. – Foto: Alexander Kroner

Viele Hoffnungen ruhten beim Halleschen FC auf Fatlum Elezi. Mit der Empfehlung von 18 Scorerpunkten war der Offensivspieler im vergangenen Sommer von den Sportfreunden Lotte nach Sachsen-Anhalt gewechselt. Seit Freitag ist offiziell: Die Wege trennen sich wieder.

"Der Hallesche FC und Fatlum Elezi haben sich einvernehmlich auf die Auflösung des bestehenden Vertrages verständigt. Damit endet die gemeinsame Zeit des 27-jährigen Offensivspielers in Halle nach einer Saison", teilte der HFC mit. In den vergangenen Wochen seien "entsprechende Gespräche geführt" worden, "die nun zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung geführt haben", heißt es weiter. Zum Spielerprofil:

Beim Halleschen FC konnte der gebürtige Berliner die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchte der Mittelfeldmann in der abgelaufenen Regionalliga-Saison für die Saalestädter. Hinzu kamen zwei Treffer im dachbleche-24-Landespokal. Nur etwas mehr als die Hälfte der Spiele stand der Deutsch-Kosovare beim HFC in der Startelf. "Der Verein bedankt sich bei Fatlum und wünscht ihm für seinen sportlichen wie privaten Weg alles Gute", verabschieden sich die Hallenser.

Rückkehr in die West-Staffel: Elezi wechselt zum SV Rödinghausen

Im selben Zuge wurde Elezi am Freitag bereits bei seinem neuen Verein vorgestellt. So wird der Offensivspieler in der neuen Saison wieder in der Regionalliga West auflaufen. Der 27-Jährige schließt sich dem SV Rödinghausen an, der sich in der vergangenen Saison nur knapp den Klassenerhalt gesichert hatte. Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Vorstellung beim Halleschen FC ist das Kapitel an der Saale damit wieder beendet.